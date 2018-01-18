مصر: السيسي يكلف مدير مكتبه بالإشراف على المخابرات العامة بعد إقالة رئيسها

أعلن التلفزيون الرسمي المصري الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وكلف اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بتسيير أعمال الجهاز "لحين تعيين رئيس جديد". ولم تذكر أي معلومات حتى الآن عن أسباب هذه الإقالة.

أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري، أن السيسي كلف اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بتسيير أعمال الجهاز "لحين تعيين رئيس جديد". ولم تذكر أي معلومات حول أسباب هذه الإقالة.

وكان السيسي قد أصدر قرارا بتعيين فوزي وهو ضابط جيش، رئيسا للمخابرات العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2014.

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ويعتبر كامل، وهو أيضا أحد ضباط الجيش المصري، من الرجال المقربين من السيسي إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والأحداث العامة.

ويتولى كامل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع قبل توليه منصب الرئيس في 2014.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 قام السيسي بتعيين الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفا للفريق محمود حجازي. وعين الأخير مستشارا لدى رئيس الجمهورية للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/01/2018