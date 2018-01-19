الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الأولى في أواخر آذار/مارس 2018. وكان رئيس الأركان المصري الأسبق وزعيم حزب مصر العروبة الديمقراطي سامي عنان أعلن ترشحه، فيما قرر رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق عدم الترشح.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في خطاب متلفز ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الأولى في أواخر آذار/مارس 2018.

وقال في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية".

وأمام الراغبين في الترشح للرئاسة المصرية مهلة تنتهي في 29 كانون الثاني/يناير الحالي. ومن المقرر أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في 24 شباط/فبراير وتنتهي في 23 آذار/مارس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من 26 إلى 28 آذار/مارس، على أن تكون هناك جولة ثانية، إذا لزم الأمر من 24 إلى 26 نيسان/أبريل.

وهي ثالث انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 إثر انتفاضة شعبية. وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 وهو يقود البلاد منذ ذلك الحين بقبضة من حديد. وكان أطاح في 2013حين كان قائدا للجيش، بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

في نفس السياق، كان رئيس الأركان المصري الأسبق وزعيم حزب مصر العروبة الديمقراطي سامي عنان أعلن في 11 من الشهر الجاري، ترشحه لانتخابات الرئاسة. وسبق وأن أعلن عنان اعتزامه الترشح للرئاسة في 2014، إلا أنه تراجع عن المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

بينما قرر رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق من جهته في السابع من يناير الحالي، عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر. وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، قد خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في العام التالي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/01/2018