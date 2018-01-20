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الشرق الأوسط

الجيش التركي يشن ضربات على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا

© أ ف ب / أرشيف | حافلة عسكرية ضمن قافلة تنقل مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة قبل عبورها الحدود مع سوريا في محافظة هاتاي، 19 كانون الثاني/يناير 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/01/2018

قال الجيش التركي إنه شن ضربات جديدة السبت على أهداف تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، في حين يبدو هجوم بري وشيكا عبر الحدود. وأكد الجيش أنه شن الضربات ردا على إطلاق نار من مدينة عفرين التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

قال الجيش التركي إنه شن ضربات جديدة السبت على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، في حين يبدو هجوم بري وشيكا عبر الحدود.

وأكد الجيش أنه شن الضربات في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس" على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" وذلك ردا على إطلاق نار من مدينة عفرين التي يسيطر عليها هؤلاء.

وهدد الرئيس التركي طيب أردوغان قبل أيام بسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين ردا على
تزايد نفوذ الأكراد في مناطق واسعة في شمال سوريا.

ومن شأن العمل العسكري المباشر في منطقة يسيطر عليها مسلحون أأكراد فتح جبهة جديدة في الحرب الدائرة في سوريا وزيادة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة في وقت وصلت فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى نقطة حرجة.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا إلى التركيز على قتال متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" وعدم القيام بعمل عسكري في عفرين.

وقالت وحدات حماية الشعب في بيان إنها مستعدة لمواجهة القوات التركية والجيش السوري الحر الذي وصفت مقاتليه بالإرهابيين وإنها ستقضي عليهم في عفرين.

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 20/01/2018

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