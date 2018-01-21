الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

الولايات المتحدة - دونالد ترامب: عام في البيت الأبيض

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الولايات المتحدة: ما هي الحصيلة الاقتصادية لترامب بعد عام على وصوله إلى البيت الأبيض؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب.. أي آثار اقتصادية لمرونة سعر صرف الدرهم؟

للمزيد

ريبورتاج

"التنين الأصفر" يعصف بصحراء الصين ويتسبب في تهجير سكانها

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون لجنوده: "لا تخافوا"

للمزيد

ضيف اليوم

جهاز المخابرات في مصر.. ما وراء إقالة اللواء خالد فوزي؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تشن تركيا فعلا الحرب على أكراد سوريا؟

للمزيد

ريبورتاج

جدل طبي في فرنسا حول الآثار الجانبية لدواء "لايار" للوقاية من الملاريا

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"تجنيد المرأة" يثير جدلا واسعا في الكويت

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: القصف التركي على عفرين يوقع خسائر بشرية

© فرانس 24 | صورة وزعها الجيش التركي في 20 كانون الثاني/يناير 2018 لرئيس الأركان خلوصي اكار (وسط) وهو يناقش عملية "غصن الزيتون" مع قادة عسكريين

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/01/2018

أكد متحدث كردي مقتل عشرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين السبت في القصف التركي على عفرين، في حين تحدثت أنقرة عن وقوع قتلى في صفوف المقاتلين الأكراد في عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

بدأ الجيش التركي السبت عملية جديدة برية وجوية في سوريا قالت إنه يستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية تحت مسمى "غصن الزيتون". وقال متحدث كردي إن عشرة أشخاص، بينهم سبعة مدنيين، لقوا حتفهم السبت في القصف التركي على منطقة عفرين في في شمال محافظة حلب السورية.

مداخلة مراسل فرانس24 حول عملية "غصن الزيتون"

فقال الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بروسك حسكة "حصيلة شهدائنا السبت عشرة أشخاص هم سبعة مدنيين، بالإضافة الى مقاتلتين اثنتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية". ومن بين القتلى المدنيين طفل في الثامنة من عمره.

وقالت تركيا من جهتها إن الأهداف التي قصفتها في منطقة عفرين تسببت بوقوع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد، دون الإشارة إلى ضحايا مدنيين.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم إن مقاتلات تركية قصفت السبت مواقع للوحدات.

وتخشى أنقرة من إقامة الأكراد حكماً ذاتيا على حدودها. وتعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي تشكل الوحدات الكردية ذراعه العسكري، منظمة "إرهابية".

فرانس 24 / أ ف ب

 

 

نشرت في : 21/01/2018

  • تركيا - سوريا

    أردوغان يعلن "انطلاق الهجوم البري عمليا" في عفرين بسوريا

    للمزيد

  • قراءة في الصحافة العالمية

    هل تشن تركيا فعلا الحرب على أكراد سوريا؟

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    واشنطن تنفي اعتزامها إنشاء "جيش" كردي بسوريا ويقتصر تدخلها على تدريب المقاتلين الأكراد

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي