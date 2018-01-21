سوريا: القصف التركي على عفرين يوقع خسائر بشرية

أكد متحدث كردي مقتل عشرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين السبت في القصف التركي على عفرين، في حين تحدثت أنقرة عن وقوع قتلى في صفوف المقاتلين الأكراد في عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

بدأ الجيش التركي السبت عملية جديدة برية وجوية في سوريا قالت إنه يستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية تحت مسمى "غصن الزيتون". وقال متحدث كردي إن عشرة أشخاص، بينهم سبعة مدنيين، لقوا حتفهم السبت في القصف التركي على منطقة عفرين في في شمال محافظة حلب السورية.

مداخلة مراسل فرانس24 حول عملية "غصن الزيتون"

فقال الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بروسك حسكة "حصيلة شهدائنا السبت عشرة أشخاص هم سبعة مدنيين، بالإضافة الى مقاتلتين اثنتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية". ومن بين القتلى المدنيين طفل في الثامنة من عمره.

وقالت تركيا من جهتها إن الأهداف التي قصفتها في منطقة عفرين تسببت بوقوع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد، دون الإشارة إلى ضحايا مدنيين.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم إن مقاتلات تركية قصفت السبت مواقع للوحدات.

وتخشى أنقرة من إقامة الأكراد حكماً ذاتيا على حدودها. وتعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي تشكل الوحدات الكردية ذراعه العسكري، منظمة "إرهابية".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 21/01/2018