الأمم المتحدة تطلق نداء لإغاثة اليمنيين والسعودية تعلن عن مساعدة إنسانية جديدة

كشفت السعودية الاثنين عن "مساعدة إنسانية جديدة" لليمن قيمتها 1,5 مليار دولار وعن مشروع لزيادة قدرة مرافئ هذا البلد الغارق في نزاع مسلح ويواجه "أسوأ أزمة إنسانية" بالعالم. ويأتي إعلان الرياض، غداة إطلاق الأمم المتحدة نداء لجمع 2,96 مليار دولار كمساعدة عاجلة لأكثر من 13 مليون يمني.

أعلنت السعودية الاثنين عن "مساعدة إنسانية جديدة" لليمن تبلغ 1,5 مليار دولار وعن عملية لزيادة قدرة مرافئ هذا البلد الذي يشهد حربا ويخضع لحصار.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في بيان، إقامة جسر جوي بين الرياض ومحافظة مأرب (وسط) يضمن رحلات يومية لطائرات النقل العسكري "سي130" ستنقل المساعدة الإنسانية.

وستتبرع السعودية بمليار دولار، على أن تقوم الدول الأخرى الأعضاء في الحلف بتمويل المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار.

وتأتي المساعدة الأخيرة بعد أسبوع من إعلان المملكة إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني، ووسط أزمة كبرى تشهدها البلاد من الحرب إلى الكوليرا والمجاعة ما أدى إلى مقتل الآلاف وتعريض حياة الملايين للخطر.

وقال البيان إن التحالف سيقدم 1,5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية سيتم توزيعها بواسطة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للإغاثة. وأضاف أن الجهود "لفتح المعابر البرية والبحرية والجوية "ستسمح باستيراد1,4 مليون طن متري شهريا مقابل 1,1 مليون طن متري شهريا العام الماضي.

وتابع أن زيادة قدرة المرافئ "للواردات الإنسانية والتجارية" ستكلف أربعين مليون دولار وسيتم إنفاق ثلاثين مليون لخفض كلفة النقل البري عبر تحسين الطرق.

كذلك أعلن التحالف أنه سيقيم 17 ممرا آمنا انطلاقا من "ست نقاط دخول" لضمان نقل المساعدات "بكل أمان "إلى "منظمات غير حكومية تعمل داخل اليمن". وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه يضع إمكانياته العسكرية بتصرف هذه العمليات الإنسانية الواسعة النطاق.

الأمم المتحدة تطلق نداء لإغاثة اليمن

ويأتي قرار الرياض، غداة توجيه الأمم المتحدة نداء للتبرع يهدف إلى جمع 2,96 مليار دولار في 2018 لتقديم مساعدة عاجلة لأكثر من 13 مليون شخص في اليمن الغارق في نزاع مسلح ويواجه "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

وقال منسق الشؤون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك خلال مؤتمر صحافي في صنعاء إن المانحين قدموا في 2017 حوالى1,6 مليار دولار من أصل2,34 مليار.

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليا بتلقي الدعم من إيران في أيلول/سبتمبر2014 .

وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.

وقتل في النزاع منذ تدخل التحالف أكثر من 9200 يمني، وأصيب أكثر من 52 ألف شخص آخر بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكان تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أشار الأسبوع الماضي إلى أن نحو22,2 مليون يمني (76 بالمئة من السكان) بحاجة إلى المساعدة بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع التقرير أن خطر حصول مجاعة في تزايد إذ يعاني8,4 ملايين شخص من الجوع في مقابل6,8 ملايين في 2017 وتشمل هذا الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من أصل 95هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2018