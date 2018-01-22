الإمارات تعتبر عدم وجود قطر بخريطة للخليج في متحف اللوفر أبوظبي "هفوة"

أزال متحف اللوفر أبوظبي خريطة للخليج لا تظهر اسم دولة قطر، ما يضيف مزيدا من الاحتقان للأزمة المستمرة منذ حزيران/يونيو الماضي بين الإمارات العربية والبحرين والسعودية ومصر من جهة، والدوحة من جهة أخرى. وبررت إدارة المتحف عدم وضع اسم الإمارة بـ "خطأ غير مقصود".

قام متحف اللوفر أبوظبي بإزالة خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر، موضحا أن عدم وضع اسم الإمارة عليها جاء نتيجة "خطأ غير مقصود"، إلا أن الحادثة فتحت سجالا جديدا بين قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

والعلاقات بين الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم "الإرهاب" وهو ما نفته قطر مرارا.

خريطة الخليج في متحف اللوفر أبوظبي لا تظهر اسم قطر Here is the map from an exhibit in the Louvre Abu Dhabi that omits the Qatari pensinsula from the Lower Gulf. The label alongside it reads:



Vase

United Arab Emirates, Ramilah, 1000-500 BCE

Soft stone

Al-Ain National Museum pic.twitter.com/VKrPcDZqOF Kristian Ulrichsen (@Dr_Ulrichsen) 18 janvier 2018

وقال متحف اللوفر أبوظبي في بيان الاثنين إن الخريطة "تمثل الطرق التي تم من خلالها تبادل إناء قديم"، مضيفا أن "عدم دقة هذه الخريطة كان نتيجة خطأ غير مقصود، لذا عمل المتحف فورا على تبديلها".

والخميس انتشرت على الإنترنت صورة الخريطة التي عرضت في قسم الأطفال في المتحف.

وسارعت المياسة بن حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إلى انتقاد المتحف. وكتبت في تغريدة على موقع تويتر "الناس يزورونها (المتاحف) لاكتساب المعرفة والتعرف على ثقافات العالم من خلال القطع المعروضة".

حساب المياسة بن حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر على تويتر Throughout history museums were a source of reference. People would visit to acquire knowledge and learn about world cultures through the exploration of objects on display. Although the notion of museums is a new one to Abu Dhabi, surely the @MuseeLouvre is not okay with this? https://t.co/k5ikOmSpsd Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) 19 janvier 2018

وأضافت "فكرة المتاحف جديدة على أبوظبي، لكن هل أن متحف اللوفر (في فرنسا) يرضى بهذا الأمر؟"، في إشارة إلى المتحف الأم في فرنسا وعدم وضع اسم قطر على الخريطة.

كما اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن الدول المقاطعة لقطر "تقوم بتسييس الجغرافيا والفن والثقافة والرياضة والدين"، مضيفة أن "اللوفر أبوظبي واحد من الأمثال على ذلك".

ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على المياسة بن حمد بتغريدة انتقد فيها تضخيم المسألة، رغم أنه أقر بوجود خطأ في الخريطة. وكتب "تابعت باستغراب تغريدة رئيسة هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض من تعود الاصطياد في الماء العكر".

وتابع "تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر".

حساب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر. د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 20 janvier 2018

وكان اللوفر أبوظبي فتح أبوابه في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاملا راية الصرح التاريخي الشهير للمرة الأولى خارج بلده الأم فرنسا.

والمتحف ثمرة اتفاق وقع في 2007 بين أبوظبي وباريس بقيمة مليار يورو ويمتد على ثلاثين عاما وتوفر في إطاره فرنسا خبرتها وتعير أعمالا فنية وتنظم معارض مؤقتة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2018