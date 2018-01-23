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الشرق الأوسط

الجيش المصري يتهم سامي عنان بمخالفات وجرائم بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة

© أ ف ب/أرشيف | رئيس الأركان المصري الأسبق وزعيم حزب مصر العروبة الديمقراطي سامي عنان.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2018

اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان الثلاثاء رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان بمخالفة القانون وبارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق" بعد إعلان الأخير نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. وأضاف البيان بأن إعلانه تم "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة".

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان الثلاثاء أن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة فعل ذلك "بالمخالفة للقانون" واتهمته بارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق".

وقال البيان إن عنان أعلن "الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له" في إشارة إلى أنه لا يزال منتسبا للجيش.

مصر: توقيف رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان

وأكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان أنه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك صباح اليوم واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة".

وقال المحامي علي طه إن "مقربين من الفريق عنان كلفوني بالدفاع عنه باعتباري متخصصا في قضايا الحريات وأنا في طريقي الآن إلى النيابة العسكرية لمحاولة حضور التحقيق معه".

وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان على فيس بوك "بعد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة 'سامي_عنان_رئيساً_لمصر' بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

الناطق باسم المرشح للرئاسيات المصرية سامي عنان

وكان عنان قد أعلن في بيان السبت عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 آذار/مارس المقبل.

وقال عنان إنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة مع القوات المسلحة المصرية وفقا للقوانين السارية باعتباره كان رئيسا لأركان الجيش المصري منذ العام 2005 وحتى إقالته من قبل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في آب/أغسطس 2012.

مراسل فرانس24 في مصر حول استدعاء المرشح سامي عنان

وقال الجيش الثلاثاء إن البيان الذي ألقاه عنان معلنا فيه عزمه الترشح للرئاسة مثّل "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".

وأضاف أنه ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/01/2018

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