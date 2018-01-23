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الشرق الأوسط

الخارجية السلوفينية تعلن استعدادها الاعتراف بدولة فلسطين

© أ ف ب/أرشيف | الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في بروكسل 22 كانون الثاني/يناير 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2018

أبدى وزير الخارجية السلوفيني الاثنين أمله في التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، حيث من المقرر عقد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان السلوفيني في 31 كانون الثاني/يناير. لتصبح بذلك سلوفينيا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد السويد تتخذ هذا القرار. وكان محمود عباس قد دعا وزراء الخارجية الأوروبيين من بروكسل إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل آريافيك الاثنين أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب السلوفيني على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثاني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

ومن بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت السويد الدولة الأولى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطينية عام 2014. وكانت ثماني دول أخرى هي جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص قد أخذت أيضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الأوروبي.

وقال آريافيك لقناة "بوب" التلفزيونية الخاصة إن "الجميع في دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التي ستتم في حال أعطى البرلمان الضوء الأخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء الخارجية الأوروبيين وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطينية. كما عقد آريافيك وعباس اجتماعا ثنائيا.

وستجتمع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السلوفيني في 31 كانون الثاني/يناير للموافقة على الاقتراح قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه. ووفق تلفزيون "أر تي في" الرسمي فإن عملية التصويت يمكن أن تتم في جلسة في آذار/مارس أو نيسان/أبريل المقبلين.

وقال آريافيك "ومن خلال اعترافها بدولة فلسطين فإن سلوفينيا ستقوي موقف فلسطين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط. لدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج أي دولة أخرى تؤمن الغطاء لنا".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/01/2018

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