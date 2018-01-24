ترامب يدعو أردوغان إلى الحد من عمليات الجيش التركي في سوريا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى الحد من عملياته العسكرية في سوريا. ويشن الجيش التركي منذ خمسة أيام هجوما على منطقة عفرين التي تعتبر معقلا للمقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان على الحد من عملياته العسكرية في سوريا، حيث يشن الجيش التركي منذ خمسة أيام هجوما على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، حسب ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفي، حض ترامب "تركيا على تقليص عملياتها العسكرية والحد منها" طالبا أيضا تجنب" أي عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والأمريكية".

وينتشر نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا ينتمي معظمهم إلى القوات الخاصة.

وشدد ترامب على وجوب أن "يركز البلدان جهود جميع الأطراف على إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية".

وأقر الرئيس الأمريكي بأن تركيا يمكن أن يكون لها "قلق مشروع" على الصعيد الأمني، و"أكد الرئيسان ضرورة إرساء الاستقرار في سوريا موحدة لا تشكل تهديدا لجيرانها بمن فيهم تركيا".

في المقابل، أعلن مكتب الرئيس التركي أن أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن على واشنطن وقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح.

وقال بيان أصدره المكتب إن العملية التي بدأت يوم السبت تهدف إلى "طرد عناصر إرهابية" من عفرين لحماية الأمن القومي التركي وإنها تجري وفقا للقانون الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/01/2018