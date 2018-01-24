هل سيكون السيسي المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المصرية؟

ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء رسميا لولاية ثانية بعد أن أودعت حملته الأوراق اللازمة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر. وبات السيسي المرشح الوحيد حاليا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار/مارس المقبل.

أودع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء رسميا بأوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية لدى الهيئة الوطنية للانتخابات. وقدمت حملة السيسي صباح الأربعاء الأوراق اللازمة للترشيح.

وكان السيسي، الذي انتخب في 2014 لولاية مدتها أربع سنوات، أعلن الجمعة الماضي نيته الترشح مجددا.

وبذلك يكون الرئيس المصري هو الوحيد الذي ترشح حتى الآن للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار/مارس المقبل.

وخرج من المنافسة المرشحون الذين كان يمكن أن يشكلوا منافسين جديين في المعركة الانتخابية خصوصا رئيس الأركان الأسبق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

مراسل فرانس24 في مصر عن ترشح السيسي للرئاسيات

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية الأربعاء أن عنان أحيل إلى التحقيق أمام القضاء العسكري فيما أعلنت السلطات مساء الثلاثاء قرارا بحظر نشر أي معلومات تتعلق بهذا التحقيق.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الاثنين شطب اسم سامي عنان من قوائم الناخبين بعد بيان أصدره الجيش وأكد فيه أنه لا يزال "ضابطا مستدعى" في الجيش، وهو ككل العسكريين لا يحق له ممارسة حقوقه السياسية طالما لا يزال منتسبا للقوات المسلحة.

واتهمت القيادة العامة عنان بمخالفة القواعد العسكرية والتحريض ضد الجيش والتزوير في أوراق رسمية.

وكان شفيق أعلن تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري. وجاء هذا القرار بعد ترحيل آخر رئيس وزراء في عهد مبارك من الإمارات إلى القاهرة إثر إعلان نيته خوض السباق الرئاسي.

كما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات الاثنين عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس هذا العام بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه خوض انتخابات الرئاسة.

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وفتح باب الترشح للانتخابات السبت الماضي وسيغلق في 29 كانون الثاني/يناير الحالي.

من جهته، أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي الأربعاء عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 آذار/مارس في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي. وقال علي في مؤتمر صحفي "اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق"، عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

ومع انسحاب خالد علي من السباق الرئاسي، لم يبق سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أعلن عزمه الترشح، غير أنه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/01/2018