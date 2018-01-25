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الشرق الأوسط

وزير خارجية قطر: "السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا"

© أ ف ب (أرشيف) | وزير خارجية قطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/01/2018

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في حوار لموقع "أوبينيون أنترناسيونال" الإخباري الفرنسي، إن بلاده لن تكون أبدا في دائرة النفوذ السعودي، مؤكدا أن "الشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة حصرية للموقع الإلكتروني الإخباري الفرنسي "أوبينيون أنترناسيونال" أن قطر لن تكون "أبدا" في دائرة "النفوذ" السعودي.

وقال وزير الخارجية الذي ما زالت بلاده تخضع لحصار فرض عليها من قبل السعودية وكذلك الإمارات والبحرين ومصر، "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا".

وأضاف أن "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها. إنها تتخذ قراراتها بكل استقلالية وهذا الأمر غير قابل للتفاوض، وسيبقى كذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي، والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا".

وتابع "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير، وليس سوى السياسة والحوار سبيل لخروجنا من هذه الأزمة".

وكانت السعودية ودولة الإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قد قطعت في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري "نحن مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية".

وأضاف "عندما ننظر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/01/2018

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