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الشرق الأوسط

البحرين: منظمات حقوقية تطالب بإطلاق الناشط نبيل رجب بسبب مخاوف على حياته

© أ ف ب | المعارض البحريني نبيل رجب في المنامة، 11 شباط/فبراير 2015

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/01/2018

قالت عدة منظمات حقوقية الخميس إنها تخشى تدهور صحة المعارض البحريني نبيل رجب في السجن، معربة عن قلقها على حياته، داعية سلطات المملكة إلى إطلاق سراحه فورا. ونبيل رجب أحد قادة حركة الاحتجاجات التي تطالب منذ عدة سنوات بملكية دستورية للسلالة السنية في البلد الخليجي ذي الأغلبية الشيعية.

أعربت منظمات حقوقية اليوم الخميس عن خشيتها من تدهور صحة الناشط البحريني البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، مطالبة سلطات المملكة بإطلاق سراحه فورا.

وقال "مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" في بيان مشترك "تضاعفت مؤخرا المؤشرات المثيرة للقلق، ما زاد الخشية على وضعه" في السجن.

وأضاف البيان "على الحكومة الإفراج عند فورا. نحن نخشى على حياته"، داعيا إلى إخضاع رجب لفحوص طبية تجريها لجنة دولية مستقلة. وتابع "حياة نبيل رجب بخطر حقيقي، إذ إنه يحتاج إلى علاج طبي عاجل من قبل مؤسسة طبية موثوق بها".

الحساب الرسمي لمركز البحرين لحقوق الإنسان على تويتر

وفي 15 كانون الثاني/يناير قال مصدر قضائي إن محكمة النقض البحرينية أيدت حكما بسجن الناشط الحقوقي مدة عامين إثر إدانته بسبب تصريحات لوسائل الإعلام تنتقد السلطات في المنامة.

وكان رجب قد أدين في تموز/يوليو بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن مدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن رجب في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن تؤيده محكمة النقض الاثنين.

يشار إلى أن قرار محكمة النقض غير قابل للطعن.

كما يواجه رجب عقوبة السجن لمدة15 عاما في قضية أخرى تتعلق بتغريدات قد يكون انتقد فيها السعودية وحلفاءها، وبينها البحرين، لدورها في حرب اليمن.

وتطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بالإفراج عن رجب المعارض الذي قضى أربعة من أعوامه الستة الأخيرة في السجن.

الحساب الرسمي لمنظمة العفو الدولية على تويتر

كما أنه أحد قادة حركة الاحتجاجات التي تطالب منذ عدة سنوات بملكية دستورية للسلالة السنية في الدولة الخليجية التي تقطنها أغلبية من الشيعة.

وتشهد مملكة البحرين الصغيرة، مقر الأسطول الخامس الأمريكي والحليفة لواشنطن، تظاهرات متفرقة منذ حركة الاحتجاج التي قادها الشيعة في 2011.

وتنفي السلطات التمييز ضد الشيعة وتتهم إيران بشكل متكرر بالتدخل في شؤون البحرين الأمر الذي تنفيه طهران.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/01/2018

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