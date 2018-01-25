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الشرق الأوسط

مصر: المحامي اليساري خالد علي يعلن عدوله عن خوض سباق الرئاسيات

© أ ف ب | المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي في القاهرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

فيديو كمال البني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/01/2018

أعلن المحامي اليساري خالد علي الأربعاء، انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 آذار/مارس في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي.

أكد الأربعاء المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي الأربعاء أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 آذار/مارس في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي.

وقال علي في مؤتمر صحافي "اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق"، عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

ردود الفعل بعد عدول المرشحين المحتملين للرئاسيات عن خوض السباق

وكان علي قد ترشح للرئاسة في 2012، ولم يكن قد تقدم رسميا بعد بطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وصرح خالد علي "لقد قوبل ترشحنا برد فعل عصبي وغير مسؤول تمثل في القبض على عدد كبير من شباب الحملة المسؤولين عن الحملة في المحافظات"، متابعا أنه "تمت إحالة بعضهم على محاكمات عاجلة".

وأضاف أن "إعلان جدول زمني مجحف في غفلة من الزمن يلزم الجميع بالبدء بجمع التوكيلات اللازمة للترشح بعد ساعات من إعلان الهيئة العليا للانتخابات قراراتها".

مراسل فرانس24 في مصر عن ترشح السيسي للرئاسيات

وغالبية المرشحين المنافسين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إما تخلوا عن ترشحهم، وإما صدرت بحقهم أحكام بالسجن في الفترة الأخيرة. فمع انسحاب خالد علي من السباق الرئاسي، لم يبق في مواجهة السيسي سوى المحامي ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أعلن عزمه الترشح، غير أنه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 25/01/2018

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