مصر: حزب الوفد يمتنع عن تقديم مرشح رئاسي ويعلن دعم السيسي

قرر حزب الوفد المصري تأييد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، وعدم تقديم مرشح خاص به، حسب إعلان صدر عن الحزب السبت. كما أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور أنه لن يترشح لرئاسة البلاد. وبهذا يكون الرئيس السيسي على وشك خوض انتخابات رئاسية خالية من أي مرشح قوي، ودون منافسة تذكر.

عقد حزب الوفد المصري السبت مؤتمرا صحفيا في مقره بالقاهرةأعلن خلاله عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية.

وقال هاني سري الدين عضو الهيئة العليا للحزب "بعد مناقشات مستفيضة قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد على قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

وأطلق بعض السياسيين خلال الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو حزب الوفد الذي يمثله 35 نائبا في البرلمان المصري، إلى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 آذار/مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.

وبإعلان الوفد عدم خوض السباق الرئاسي تخلو ساحة المنافسة من مرشح قوي أمام السيسي الذي قدم الأسبوع الماضي رسميا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أعلن النائب ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور السبت "اعتذاره عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية"، حسب صفحته الرسمية على فيس بوك.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين بمواجهة السيسي.

ومن بين هؤلاء المحامي الحقوقي خالد علي الذي أعلن عدوله عن الترشح عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

كذلك تم إقصاء رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي اتهم "بمخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق".

وأعلن الجيش المصري أن عنان ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وقد أمرت السلطات بمنع نشر تفاصيل قضيته التي أصبحت من اختصاص القضاء العسكري.

وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الأسبق قد أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من الإمارات نيته الترشح للرئاسة. ثم أعلن بعدها تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، بعد عودته من دولة الإمارات حيث كان يقيم منذ أن خسر الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012.

وكانت النيابة العسكرية المصرية قد أمرت في كانون الأول/ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".

وفي 15 كانون الثاني/يناير أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/01/2018