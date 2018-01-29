محكمة التمييز في البحرين تؤيد سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم

أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما سابقا يقضي بسحب الجنسية من آية الله عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي البارز والشخصية القيادية في المعارضة. ويخضع المعارض للإقامة الجبرية منذ أن صدر في 2016 حكم أولي بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".

أفاد مصدر قضائي بحريني أن محكمة التمييز أيدت الاثنين حكم سحب الجنسية من الشخصية القيادية في المعارضة رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم وحبسه لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

آية الله قاسم في أواخر السبعينيات من عمره، وهو معروف بانتقاداته اللاذعة للنظام في البحرين. ويخضع للإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ أن صدر في 2016 حكم أولي بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".

وفي الثامن من كانون الثاني/ديسمبر، خضع رجل الدين لعملية جراحية بعد أيام على نقله إلى المستشفى وسط جدل بين عائلته والسلطات حول رعايته الصحية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/01/2018