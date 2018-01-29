الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

السيسي وحيد في السباق إلى رئاسة مصر؟

للمزيد

مراقبون

معاناة يومية لعمال مناجم في الكونغو الديمقراطية بين المخاطر والأجر الزهيد

للمزيد

مراقبون

استدعاء الجيش... لوقف الإجازة المدرسية قبل موعدها الرسمي في أبيديجان

للمزيد

مراسلون

غويانا: ممر للمهاجرين غير الشرعيين

للمزيد

مراقبون

مختارات من مواضيع "مراقبون"ميزت العام 2017

للمزيد

وقفة مع الحدث

أي خطر يهدد ترامب في لقائه القريب مع المحقق مولر؟

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - الوثيقة السرية: بالون اختبار؟

للمزيد

تونس - باريس

باريس - تونس مع مصطفي بن جعفر

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

منتدى دافوس الاقتصادي.. ما هو دور الشباب في التنمية الاقتصادية بالدول العربية؟ ج2

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: مدينة عدن على حافة تصعيد عسكري بين الانفصاليين وقوات الحكومة

© أ ف ب | جبهة أخرى بعدن في دوامة النزاع اليمني 2018/01/29

فيديو دانة منصور

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/01/2018

ينذر استمرار الاشتباكات في مدينة عدن اليمنية بين الانفصاليين والقوات الحكومية بتصعيد عسكري، إذ استقدمت قوات الانفصاليين التي تعرف باسم قوات "الحزام الأمني" تعزيزات عسكرية فيما اتهمتها الحكومة بأنها "عناصر خارجة عن القانون".

تواصلت الاشتباكات في مدينة عدن اليمنية ليل الأحد الاثنين بشكل متقطع بين القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين والتي تعرف باسم قوات "الحزام الأمني" والقوات الحكومية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في المدينة.

ودارت الاشتباكات بالقرب من منطقة القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء أحمد بن دغر وأعضاء حكومته. وجددت الحكومة اتهامها للانفصاليين بالانقلاب على السلطة المعترف بها دوليا، معتبرة أنها باتت "عناصر خارجة عن القانون".

في مؤشر إلى تصعيد محتمل، قالت المصادر الأمنية إن قوات الانفصاليين استقدمت تعزيزات عسكرية إلى عدن من محافظتي أبين والضالع القريبتين، لافتة إلى أن القوات الحكومية اشتبكت مع تلك القوات في أبين في محاولة لمنعها من التقدم إلا أنها عجزت عن ذلك.

للمزيد: هل يساعد وقف تصدير الأسلحة لدول التحالف في إنهاء الحرب؟

وكان رئيس الوزراء اتهم الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، فيما حمل الانفصاليون في بيان أحمد بن دغر مسؤولية تدهور الأحداث، متهمين إياه بتوجيه قواته لإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين لحكومته ما أدى إلى تدخل عسكري من قبل القوات المؤيدة لهم "لحماية شعبنا".

ويحتج المتظاهرون الانفصاليون بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي على الأوضاع المعيشية في المدينة، متهمين سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالفساد.

وحذرت الحكومة من أن "المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والانفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية"، في إشارة إلى الحرب ضد الحوثيين.

ويقود التحالف بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015 حملة عسكرية دعما لسلطة هادي وفي مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/01/2018

  • اليمن

    غوتيريس يقترح تعيين البريطاني مارتن غريفيث موفدا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

    للمزيد

  • اليمن

    الأمم المتحدة تطلق نداء لإغاثة اليمنيين والسعودية تعلن عن مساعدة إنسانية جديدة

    للمزيد

  • السعودية - اليمن

    السعودية تحول ملياري دولار للحكومة اليمنية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي