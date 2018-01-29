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الشرق الأوسط

انطلاق مؤتمر الحوار السوري في سوتشي في ظل غياب أبرز أطراف المعارضة والأكراد

© أ ف ب | مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/01/2018

تشهد مدينة سوتشي الروسية، على مدار يومين، جولة جديدة لمؤتمر الحوار السوري، الذي تغيب عنه أبرز أطراف المعارضة والأكراد، بينما يحضر فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا ومعه الوفود المشاركة. ويهدف مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية لتحديد دستور جديد للبلاد.

توافد المشاركون في مؤتمر الحوار السوري وعلى رأسهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا إلى مدينة سوتشي الروسية لبدء المباحثات التي من المتوقع أن تستمر لمدة يومين.

المعارضة والأكراد لن يشاركوا في المؤتمر

وقاطع أعضاء المعارضة السورية المؤتمر بعد إعلان روسيا، الدولة الراعية لهذا الاجتماع مع إيران وتركيا، أنها دعت أكثر من 1600 شخص لكن 350 فقط منهم ينتظر حضورهم إلى هذا المنتجع الواقع على ضفة البحر الأسود.

وبسبب قلة الحضور، الذي اعتبره نصر الحريري نوعا من الفشل، أعلن الأخير عدم مشاركة أي ممثل للمعارضة في مؤتمر سوتشي، وقال إن النظام يراهن على حل عسكري، ولا يبدي رغبة في خوض مفاوضات سياسية جدية".

أما الأكراد، من جهتهم، فقد أعلنوا الأحد عدم مشاركتهم في المؤتمر بسبب الوضع في عفرين، المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لهجوم تركي منذ أكثر من أسبوع.

مداخلة رائد جبر حول انطلاق مؤتمر الحوار في سوتشي

الدستور .. في صلب أهداف المؤتمر

يهدف مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تنظمه موسكو، الحليفة السياسية والعسكري للرئيس السوري، إلى جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية لتحديد دستور جديد للبلاد وهو موضوع كان محور المحادثات غير المثمرة التي جرت الخميس والجمعة في فيينا.

وحاولت الخارجية الروسية التي كانت وراء جولة المحادثات في أستانا تنظيم مفاوضات بين النظام والمعارضة السورية في سوتشي في تشرين الثاني/نوفمبر لكن المعارضة السورية رفضتها آنذاك.

الغربيون، من جهتهم، شككوا في هذه المبادرة الروسية الجديدة وقالوا إنها من الممكن أن تهمش المحادثات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف وأن يكون هدفها التوصل إلى اتفاق سلام يفيد نظام الرئيس السوري الذي تعتبر روسيا أبرز حليف له. ورحبت الأخيرة بمشاركة دي ميستورا وستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف إلى جانب مسؤولين آخرين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/01/2018

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