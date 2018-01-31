اختتام مؤتمر الحوار السوري في سوتشي بالاتفاق على تشكيل لجنة "إصلاح دستوري"

خلص مؤتمر الحوار السوري الذي احتضنه منتجع سوتشي الروسي الثلاثاء والذي شارك فيه مئات السوريين غالبيتهم من الموالين للحكومة وعدد أقل من المعارضة، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة "إصلاح دستوري"، فيما لم يتطرق بيانه الختامي إلى مصير الرئيس بشار الأسد.

اختتم مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الروسي أعماله مساء الثلاثاء بعد يوم طويل من الجلسات المغلقة التي شارك فيها مئات السوريين غالبيتهم من الموالين للحكومة مقابل عدد أقل من المعارضين، وانتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة "إصلاح دستوري".

وشهد المؤتمر صباح الثلاثاء صخبا على خلفية رفض ممثلين عن فصائل معارضة ناشطة في الشمال السوري، المشاركة احتجاجا على شعار المؤتمر الذي يتضمن العلم السوري وهم الذين يعتمدون منذ بدء النزاع قبل نحو سبع سنوات، علما مختلفا يطلقون عليه "علم الثورة" وغادر هؤلاء لاحقا عائدين إلى تركيا.

وقاطعت عشرات الفصائل المقاتلة منذ البداية وهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، الفريق الرئيسي للمعارضة، المؤتمر. كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية عدم مشاركتها متهمة روسيا وتركيا بـ"الاتفاق" على الهجوم على عفرين، التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة منذ حوالى عشرة أيام.

وفي ختام المؤتمر صوت المشاركون على بيان ختامي يتضمن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من ممثلين عن الحكومة وتمثيل واسع للمعارضة "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وستضم اللجنة بحسب البيان، "ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية" وآخرين. وأصدت وزارة الخارجية التركية بيانا في ختام المؤتمر قالت فيه إن "أهم ما صدر عن المؤتمر هو الدعوة لتشكيل لجنة دستورية وتقديم لائحة من 150 مرشحا".

وأضافت أن "الوفد التركي الذي فوض لتمثيل المجموعات المعارضة التي لم تشارك في المؤتمر، قدم لائحة من50 مرشحا بعد التشاور مع المعارضة". وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في الجلسة الختامية أن اللجنة المتفق عليها ستتضمن ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى هيئة التفاوض السورية.

وتوجه دي ميستورا للحاضرين بالقول "قمتم بعمل صعب اليوم"، وقال "استمعت إلى ندائكم أن المهمة تقع على عاتق الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية"، مشيرا إلى أنه سيقوم بمشاورات وسيحدد قريبا مسار عمله بما يتضمن برنامج العمل وعملية الصياغة الدستورية.

ودعا المشاركون الأمين العام للأمم المتحدة لتكليف دي ميستورا للمساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة في جنيف. ولا يتطرق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري، ويؤكد أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله "عن طريق صناديق الاقتراع".

وشارك في المؤتمر نحو 1400 شخص، غالبيتهم من دمشق من أحزاب موالية للنظام ضمنها حزب البعث الحاكم، فضلا عن أحزاب ومجموعات معارضة بينها معارضة الداخل.

ومؤتمر سوتشي هو الأول الذي تنظمه روسيا على أراضيها بعدما لعبت دورا بارزا خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

وعقد المؤتمر بموافقة إيران أبرز داعمي دمشق إلى جانب روسيا، وتركيا الداعم الأبرز للمعارضة. وترعى الدول الثلاث منذ حوالى سنة محادثات في أستانة بين ممثلين عن الحكومة السورية وآخرين عن المعارضة أدت إلى الاتفاق على إقامة مناطق خفض توتر في سوريا.

وأتى مؤتمر سوتشي بعد جولة فاشلة برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة في فيينا، تلت جولات عدة مماثلة في جنيف لم تؤد إلى نتائج تذكر. واصطدمت جولات التفاوض خصوصا بالخلاف على مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تتمسك المعارضة بتنحيه، بينما تعتبر الحكومة أن الموضوع غير مطروح للبحث.

ومن أبرز الوجوه المعارضة التي شاركت في المؤتمر هيثم مناع رئيس "يار قمح، ولؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة السورية، وأحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري والرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومنصة موسكو برئاسة قدري جميل، نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/01/2018