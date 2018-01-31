واشنطن تدرج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس على لائحة "الإرهابيين"

أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على لائحتها السوداء لـ "الإرهابيين"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. واعتبر وزير الخارجية أن هنية "يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط" كما يقوض فرص نجاح عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء عن إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على لائحتها السوداء لـ "الإرهابيين".

وكانت حماس أدرجت العام 1997 على القائمة الأمريكية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بيان أن رئيس المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة "يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط" و"يقوض عملية السلام" مع إسرائيل.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "هنية تربطه صلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس وهو يؤيد العمل المسلح بما في ذلك ضد المدنيين".

وتابعت "يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين" فيما حركته "مسؤولة عن مقتل 17 أمريكيا في هجمات إرهابية".

ويأتي هذا القرار بعدما توصلت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشرة أعوام إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويأتي أيضا في ذروة التوتر بين واشنطن والفلسطينيين بعد قرار الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر الفائت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر هنية يومها تعليقا على قرار ترامب أنه "تم تجاوز كل الخطوط الحمر" فيما ترفض السلطة الفلسطينية أي وساطة لواشنطن في مفاوضات السلام مع إسرائيل.

كذلك، أدرجت الخارجية الأمريكية الأربعاء ثلاث مجموعات على قائمتها السوداء هي "حركة الصابرين" الفلسطينية "الناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية" و"التي تحظى بدعم إيران"، و"لواء الثورة" الذي ظهر في مصر العام 2016 ومنظمة "حسم" المصرية التي نشأت العام 2015.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 31/01/2018