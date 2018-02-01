الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

هل كان مؤتمر سوتشي "مضيعة للوقت"؟!

للمزيد

النقاش

اليمن-الانفصاليون يسيطرون على عدن: نحو إنتاج شرعية جديدة؟

للمزيد

حدث اليوم

خطاب ترامب الأول حول حال الاتحاد: هل نجح الرئيس الأمريكي في الاقناع؟

للمزيد

حوار

يوسف الشاهد: سنركز عام 2018 على التشغيل وخصوصا تشغيل حملة الشهادات العليا

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا يخضع طارق رمضان للتحقيق؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"ترامب المتفائل" في أول خطاب له حول حال الاتحاد

للمزيد

النقاش

الحوار السوري: هل حققت سوتشي أهدافها؟

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة: هل يستطيع ترامب السيطرة على الاستخبارات؟

للمزيد

حوار

عيدروس الزبيدي: "حكومة بن دغر أخذت فرصتها وسنتعاون مع نجل صالح في إطار الشرعية"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

توقيف رئيس منظمة العفو في تركيا مجددا بعد قرار قضائي بالإفراج عنه

© أ ف ب/ أرشيف | ناشطون في منظمة العفو الدولية يتظاهرون دعما لتانر كيليتش أمام سفارة تركيا في برلين 15 يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/02/2018

اعتقلت الشرطة التركية مجددا الخميس رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش الذي كان قد صدر في حقه قرار قضائي بإفراج مشروط. وأوقف كيليتش منذ حزيران/يونيو 2017 الماضي بتهمة الانتماء لحركة الداعية التركي المعارض لأردوغان فتح الله غولن. وكان أنصاره قد أعربوا عن ارتياحهم لقرار الإفراج عنه في أزمير ووضعه تحت الرقابة القضائية.

أوقفت الشرطة التركية مجددا رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش بعيد إصدار محكمة في إسطنبول قرارا قضائيا بالإفراج المشروط عنه، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية الخميس.

وكان كيليتش موقوفا منذ حزيران/يونيو 2017 بعد الاشتباه بانتمائه إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم بدوره من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، لكنه ينفي هذا الاتهام الذي تعتبر منظمة العفو أن "لا أساس له".

وتعتبر السلطات التركية حركة غولن "منظمة إرهابية"، إلا أن الداعية التركي ينفي أية علاقة له بالانقلاب الفاشل وأي ارتباط بالإرهاب.

وكان مناصرو كيليتش أعربوا الأربعاء عن ارتياحهم لقرار المحكمة الإفراج المشروط عنه في أزمير ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وقالت المنظمة إنه بعيد صدور القرار تم إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق كيليتش، وتم وضعه مرة جديدة قيد التوقيف.

وكتبت غاوري فان غوليك مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو على تويتر "لقد عدنا إلى أزمير وقدنا السيارة إلى السجن آملين أن نشهد مع أسرته إطلاق سراحه، عوضا عن ذلك، وقرابة منتصف الليل، شهدت منظمة العفو الدولية نقل تانر (كيليتش) من سجن أزمير لتوقيفه في مركز للدرك على مقربة من المكان".

وقالت غوليك إن محامي كيليتش اكتشفوا أن الإدعاء استأنف قرار المحكمة.

ويحاكم كيليتش مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا أديل أيسير والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي.

وصدر قرار بالإفراج المشروط عن المتهمين العشرة الآخرين في القضية في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانوا أوقفوا بغالبيتهم خلال مشاركتهم في ندوة في إسطنبول في تموز/يوليو الماضي.

وأرجئت المحاكمة إلى 21 حزيران/يونيو.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/02/2018

  • تركيا

    أنقرة تقترح على واشنطن مبادلة غولن بالقس الأمريكي المحتجز في تركيا

    للمزيد

  • تركيا

    بدء محاكمة موظفي صحيفة "زمان" المقربة من غولن في إسطنبول

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    الولايات المتحدة: التحقيق مع مستشار سابق لترامب بتهمة التفاوض لترحيل غولن

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي