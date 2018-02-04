وزير الخارجية الإيراني يعتبر أن سياسة واشنطن النووية تهدد "بفناء" البشرية

بعد إعلان واشنطن الجمعة أنها تخطط لاقتناء أسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة بذريعة أن روسيا تجدد ترسانتها من هذه الأسلحة، علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة نشرها على موقع "تويتر" ليل السبت الأحد بقول إن السياسة الأمريكية النووية العسكرية تهدد البشرية بـ"الفناء". وأضاف أن "إصرار دونالد ترامب على قتل" الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى "ينبع من التهور الخطير نفسه".

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة نشرها على موقع "تويتر" ليل السبت الأحد أن السياسة الأمريكية النووية العسكرية تجعل البشرية أقرب إلى "الفناء"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الجمعة أنها تخطط لاقتناء أسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة بذريعة أن روسيا تجدد ترسانتها من هذه الأسلحة.

وكتب ظريف إن السياسة الأمريكية "تعكس الاعتماد المتزايد على السلاح النووي في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ما يعجل بفناء البشرية". وأضاف أن "إصرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على قتل" الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى المبرم في صيف 2015، "ينبع من التهور الخطير نفسه".

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وأثار الإعلان الأمريكي مخاوف لدى الخبراء من سباق جديد نحو التسلح النووي ومن ارتفاع مخاطر اندلاع نزاع نووي.

وقد وقعت معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1968. وهي تؤكد في مقدمتها عزم الدول الأعضاء على "التوصل في أسرع وقت إلى وقف السباق إلى التسلح النووي واتخاذ تدابير مجدية على طريق نزع السلاح النووي" وصولا إلى "إزالة الأسلحة النووية".

وما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي من اندلاع نزاع نووي، تهديد دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، والذي يعتبره الأوروبيون أنه السبيل الأمثل للحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/02/2018