نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت مئات الغارات ضد الجهاديين في سيناء خلال أكثر من عامين بموافقة مصرية

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية السبت نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا، أن إسرائيل نفذت خلال أكثر من عامين، ما لا يقل عن مئة غارة ضد الجهادين في سيناء، بالاتفاق مع السلطات المصرية.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية السبت نقلا عن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين حاليين إن إسرائيل شنت أكثر من مئة ضربة جوية في مصر بالاتفاق مع القاهرة خلال أكثر من عامين.

وأضافت أن الغارات الجوية التي جرت في شمال سيناء (شرق) المنطقة الحدودية مع إسرائيل، استهدفت عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي ينشط فرعه المصري "ولاية سيناء" في هذه المنطقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها"، غداة نشر المقال الذي تحدث عن عشرات الضربات الجوية الإسرائيلية ضد جهاديين في سيناء المصرية.

ولم يشر نتانياهو بشكل مباشر إلى المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بينما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق عليه.

وأشار نتانياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى اجتماعاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتانياهو "قلت بوضوح للرئيس ترامب وللقادة الأوروبيين وللرئيس بوتين إن وجودنا هنا هو العامل الرئيسي في الشرق الأوسط، الذي يمنع انتشار الإسلام الراديكالي الذي تقوده إيران وتنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف "لا نسعى إلى الحرب لكننا سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا".

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في تموز/يوليو 2013 تدور مواجهات شرسة بين القوات الأمنية المصرية وجماعات إسلامية متطرفة في أنحاء البلاد، غالبيتها في محافظة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات نفذها جهاديون في شمال سيناء. كما استهدف جهاديون الأقباط ونفذوا هجمات دامية ضدهم في أماكن متفرقة من البلاد.

وترصد إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع مصر، أعمال العنف هذه على حدودها بقلق.

وعلى الرغم من وجود تكهنات حول تعاون بين الاستخبارات العسكرية للبلدين، فلم يتحدث عنها المسؤولون إلا نادرا.

وأكد نتانياهو مرات عدة في الأشهر الأخيرة تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول عربية بدون أن يذكر تفاصيل. ويرى خبراء أن هذا التقارب يعكس قلقا من إيران والتهديد الجهادي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/02/2018