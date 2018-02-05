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الشرق الأوسط

متحدث باسم الحكومة العراقية يؤكد بدء خفض القوات الأمريكية تواجدها في البلاد

© أ ف ب/ أرشيف | جنود أمريكيون في العراق - عام 2016

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/02/2018

أكد الاثنين متحدث باسم الحكومة العراقية أن القوات الأمريكية بدأت بخفض تواجدها في العراق بعد انتهاء مهامها القتالية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وسيبقى عدد من الجنود فقط لتدريب وتأهيل القوات العراقية مع استمرار الدعم اللوجستي.

قال متحدث باسم الحكومة العراقية الاثنين إن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب وفقا لإعادة تنظيم وتغيير وظيفتها في العراق بعد إعلان بغداد "النصر" على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وسيبقى حسب المتحدث عدد من الجنود الأمريكيين لتدريب وتأهيل القوات العراقية مع استمرار الدعم اللوجستي.

واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي كل الأراضي التي سقطت في أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2014 و2015 بما في ذلك مدينة الموصل التي كانت عاصمة فعلية لدولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتطرف. وصرح المتحدث لوكالة رويترز "بدأت القوات الأمريكية بخفض تواجدها نظرا لانتفاء الحاجة بعد إعلان النصر على الدواعش". 

وتابع  "التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم (الأمريكي) بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة".  وكان لدى الولايات المتحدة أكثر من 5500 جندي في العراق وقت ذروة معركة الموصل في يوليو/تموز عام 2017 أي ما يمثل نصف قوات التحالف في البلاد.

ورفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء في تخفيض أعداد القواتوقال المتحدث الكولونيل ريان ديلون لرويترز "ننوي إصدار بيان عندما تبدأ القوات في الانسحاب".  وأضاف "استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية".

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 05/02/2018

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