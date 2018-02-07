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الشرق الأوسط

شمال سوريا: منبج تتأهب لمواجهة هجوم تهدد تركيا بشنه عليها

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو مايسة عواد , روميو لانغلوا , محمد حسن

آخر تحديث : 07/02/2018

في حين كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته القوات الأمريكية للانسحاب من مدينة منبج السورية مؤكدا أن عملية عفرين سوف تتوسع لتشملها، قال المجلس العسكري للمدينة إن قواته جاهزة في حال تنفيذ أنقرة تهديدها. تقرير موفدي فرانس24 مايسة عواد وروميو لانغلوا.

نشرت في : 07/02/2018

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