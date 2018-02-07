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الشرق الأوسط

فيديو: فتاوى في مصر تعتبر الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية إثما

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو مستجاب عبد الله

آخر تحديث : 07/02/2018

صدرت فتاوى دينية عن علماء من دار الإفتاء المصرية تحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وتعتبر الفتاوى الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثما شرعا، وهذه الفتوى تأتي في مواجهة دعوات من عدد من الأحزاب والشخصيات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أواخر مارس/آذار المقبل.

 

 

نشرت في : 07/02/2018

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