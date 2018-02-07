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الشرق الأوسط

فيديو: تهديدات إسرائيلية على لبنان في الملف النفطي ومشروع بناء جدار

© فرانس 24 / صورة ملتقطة من الفيديو

فيديو كارمن جوخدار

آخر تحديث : 07/02/2018

بحث اجتماع للمجلس الأعلى اللبناني للدفاع بالقصر الرئاسي في لبنان التهديدات الإسرائيلية الأخيرة في الملف النفطي وعزم إسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان. التفاصيل في تقرير لمراسلة فرانس24 كارمن جوخدار.

نشرت في : 07/02/2018

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