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وزير الخارجية الأمريكي يهدد روسيا بـ"عواقب" إذا تدخلت في انتخابات منتصف الولاية
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خمسة قتلى على الأقل ونحو مئة مفقود في زلزال عنيف ضرب تايوان
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إسرائيل تمهل المهاجرين الأفارقة حتى بداية أبريل للمغادرة أو السجن
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سوريا: غارات كثيفة للنظام السوري على الغوطة الشرقية تودي بحياة عشرات القتلى
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علماء يكشفون أن سلف البريطانيين كان أسود البشرة وأزرق العينين
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أنقرة تستوفي معايير وقف العمل بتأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي
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لودريان يصرح بأن حوالى مئة جهادي فرنسي بيد الأكراد في سوريا
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المخرجة ليلى-كلير ربيع تعرض في باريس مسرحية عن "الثورة اليتيمة" في سوريا
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فيديو: تهديدات إسرائيلية على لبنان في الملف النفطي ومشروع بناء جدار
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التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا
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الثلوج تشل حركة المواصلات في باريس وضواحيها
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ترامب يريد عرضا عسكريا مماثلا لعرض العيد الوطني الفرنسي بجادة الشانزليزيه
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