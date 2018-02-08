دمشق تقول إن غارات التحالف الدولي في دير الزور "جريمة حرب"

اعتبرت الخارجية السورية الخميس أن غارات التحالف الدولي، التي استهدفت مقاتلين موالين للقوات الحكومية في دير الزور، "جريمة حرب".

قالت وزارة الخارجية السورية الخميس إن غارات التحالف الدولي التي استهدفت مقاتلين موالين للنظام السوري في محافظة دير الزور (شرق) هي بمثابة "جريمة حرب".

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ووجهت الخارجية السورية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي جاء فيها أن "هذا العدوان الجديد الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية (...) يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

وكان مصدر عسكري رسمي أمريكي قد تحدث عن سقوط مئة قتيل جراء غارات التحالف ليل الأربعاء الخميس.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/02/2018