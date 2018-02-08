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الشرق الأوسط

دمشق تقول إن غارات التحالف الدولي في دير الزور "جريمة حرب"

© أ ف ب | رجل يسير وسط غبار كثيف تسببت به الغارات التي نفذتها قوات النظام على دوما في الغوطة الشرقية في السابع من شباط/فبراير 2018

فيديو نسيم بن معمر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/02/2018

اعتبرت الخارجية السورية الخميس أن غارات التحالف الدولي، التي استهدفت مقاتلين موالين للقوات الحكومية في دير الزور، "جريمة حرب".

قالت وزارة الخارجية السورية الخميس إن غارات التحالف الدولي التي استهدفت مقاتلين موالين للنظام السوري في محافظة دير الزور (شرق) هي بمثابة "جريمة حرب".

ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي - ماذا حدث في دير الزور ؟

ووجهت الخارجية السورية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي جاء فيها أن "هذا العدوان الجديد الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية (...) يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

وكان مصدر عسكري رسمي أمريكي قد تحدث عن سقوط مئة قتيل جراء غارات التحالف ليل الأربعاء الخميس.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/02/2018

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