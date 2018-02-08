تقرير أممي يشير لصلة عصابات تهريب البشر بمؤسسات رسمية ليبية للمزيد

بيونغ يانغ تنظم عرضا عسكريا عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية للمزيد

فرنسا تقرر رفع موازنتها الدفاعية لنحو 300 مليار يورو بحلول 2025 للمزيد

إسرائيل: المحكمة العليا تؤكد العقوبات بحق قتلة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير للمزيد

فرنسا : العديد من نقابات القطاع العام تدعو إلى الاحتجاج ضد إصلاحات الحكومة للمزيد

حين يتحول الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى "جدار الأخوة" للمزيد

دمشق تقول إن غارات التحالف الدولي في دير الزور "جريمة حرب" للمزيد

النيجر: مهربو المهاجرين في أغاديز يخوضون معركة الدخول في "الشرعية الاقتصادية" للمزيد

المغرب: حكم بالسجن النافذ على أحد المحامين عن معتقلي "حراك الريف" للمزيد

"الأونروا" أمام صعوبات في غزة عقب القرار الأمريكي بتقليص دعمها للمزيد

باريس وبعض ضواحيها تبقى تحت إنذار برتقالي بسبب الصقيع وجليد الطرقات للمزيد