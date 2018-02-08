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تقرير أممي يشير لصلة عصابات تهريب البشر بمؤسسات رسمية ليبية
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بيونغ يانغ تنظم عرضا عسكريا عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
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فرنسا تقرر رفع موازنتها الدفاعية لنحو 300 مليار يورو بحلول 2025
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إسرائيل: المحكمة العليا تؤكد العقوبات بحق قتلة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير
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فرنسا : العديد من نقابات القطاع العام تدعو إلى الاحتجاج ضد إصلاحات الحكومة
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حين يتحول الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى "جدار الأخوة"
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دمشق تقول إن غارات التحالف الدولي في دير الزور "جريمة حرب"
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النيجر: مهربو المهاجرين في أغاديز يخوضون معركة الدخول في "الشرعية الاقتصادية"
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المغرب: حكم بالسجن النافذ على أحد المحامين عن معتقلي "حراك الريف"
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"الأونروا" أمام صعوبات في غزة عقب القرار الأمريكي بتقليص دعمها
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باريس وبعض ضواحيها تبقى تحت إنذار برتقالي بسبب الصقيع وجليد الطرقات
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بلجيكا: القضاء يصدر حكمه على صلاح عبد السلام قبل نهاية نيسان/أبريل
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