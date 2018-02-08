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الشرق الأوسط

"الأونروا" أمام صعوبات في غزة عقب القرار الأمريكي بتقليص دعمها

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو مها أبو الكاس

آخر تحديث : 08/02/2018

تمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة بتحد صعب في استمرار تقديم خدماتها لأكثر من مليون لاجئ عقب القرار الأمريكي بتقليص دعمها السنوي، ومخاوف كبيرة من توقف عدد من البرامج والخدمات الأساسية في ظل العجز المالي الذي تجاوز 200 مليون دولار.

نشرت في : 08/02/2018

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