فيديو: على خط التماس بين مجلس منبج العسكري وقوات "درع الفرات"

باريس وبعض ضواحيها تبقى في حالة تأهب بسبب الصقيع وجليد الطرقات

ماذا عن تداعيات التدخل التركي في سوريا؟

ليبيا: قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار مزدوج بمسجد في بنغازي

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