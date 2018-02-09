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الشرق الأوسط

فيديو: على خط التماس بين مجلس منبج العسكري وقوات "درع الفرات"

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو محمد حسن , مايسة عواد , روميو لانغلوا

آخر تحديث : 09/02/2018

تستمر أنقرة في التهديد بالهجوم على منبج. يقول مجلس منبج العسكري إنه جاهز، تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، في حال شنت قوات درع الفرات المدعومة من تركيا. موفدانا إلى شمال سوريا مايسة عواد وروميو لانغلوا قاما بجولة على "خط التماس" شمال منبج.

نشرت في : 09/02/2018

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