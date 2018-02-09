فيديو: على خط التماس بين مجلس منبج العسكري وقوات "درع الفرات"

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باريس وبعض ضواحيها تبقى في حالة تأهب بسبب الصقيع وجليد الطرقات
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هل تسعى الداخلية المصرية إلى "تجنيد" مخبرين صغار؟
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ماذا عن تداعيات التدخل التركي في سوريا؟
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الجيش المصري ينفذ عملية عسكرية ضخمة لمكافحة "الإرهاب" في سيناء والدلتا
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شبكات التواصل الاجتماعي.. لماذا انهارت ثقة الجمهور؟
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مجلس النواب الأمريكي يقر اتفاق الميزانية وينهي حالة العجز في المؤسسات الحكومية
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الأمهات العازبات.. نساء وأطفال رهائن "الحلال والحرام"
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ليبيا: قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في انفجار مزدوج بمسجد في بنغازي
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كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي على رأس وفد في افتتاح الألعاب الأولمبية
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زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتخلى عن سعيه لقيادة الدبلوماسية الألمانية
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الثلج والجليد يتسببان في تعليق 200 رحلة جوية انطلاقا من باريس
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السلطات الرواندية ترفض محادثات عن المهاجرين مع نواب إسرائيليين
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