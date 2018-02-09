الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

ماذا عن تداعيات التدخل التركي في سوريا؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

السعودية.. توقيع ميثاق للحد من الهدر الغذائي

للمزيد

حوار

حوار حصري: الناطق باسم "الجيش الليبي" يكذب نبأ الإفراج عن الورفلي

للمزيد

النقاش

فرنسا-قضية طارق رمضان: ما الذي ستفرزه التحقيقات؟

للمزيد

حدث اليوم

المسيحية - كتاب "على يمين الإله": أزمة هوية أم تطرف؟

للمزيد

ثقافة

معهد العالم العربي في باريس يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه

للمزيد

في فلك الممنوع

الأمهات العازبات.. نساء وأطفال رهائن "الحلال والحرام"

للمزيد

هي الحدث

المرأة الفرنسية.. جدل الساعة: مغازلة أم تحرش

للمزيد

في فلك الممنوع

الأمهات العازبات.. عندما يتحول الحب إلى لعنة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الجيش المصري ينفذ عملية عسكرية ضخمة لمكافحة "الإرهاب" في سيناء والدلتا

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/02/2018

أعلن الجيش المصري صباح الجمعة حالة التأهب القصوى في إطار تنفيذ عملية وصفها بأنها شاملة للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.

بدأت مصر الجمعة عملية عسكرية واسعة النطاق على "العناصر الإرهابية" تشمل القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، وذلك قبل انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين منطقة سيناء.

وأصدر الجيش بيانين عن الهجوم أعلن فيهما أنه بدأ صباح اليوم تنفيذ "خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل.

وجاء في البيان الأول أن "العملية الشاملة سيناء 2018" تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".

وذكر البيان أن العملية تهدف إلى "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التى تتواجد بها بؤر إرهابية".

وقال المتحدث العسكري في البيان الثاني الذي أذيع بعد نحو ساعتين من البيان الأول، إن القوات الجوية المشاركة في الخطة استهدفت "بؤرا وأوكارا إرهابية" بشمال سيناء.

وأضاف أن القوات البحرية وقوات حرس الحدود تشارك أيضا في تنفيذ الخطة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب سير الهجوم من غرفة العمليات.

ويسعى السيسي لإعادة انتخابه في آذار/مارس المقبل. ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في الفترة من 26 إلى 28 آذار/مارس ويواجه فيها السيسي منافسا واحدا تبدو فرصته في الفوز معدومة.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 09/02/2018

  • مصر

    مصر: مقتل ضابط بالجيش إثر سقوط قذيفة على مطار العريش أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للمدينة

    للمزيد

  • مصر

    مصر: قوات الأمن تعلن مقتل 11 إرهابيا بعد أربعة أيام على اعتداء مسجد الروضة الدموي

    للمزيد

  • مصر

    القوات المصرية تستهدف "البؤر الإرهابية" ردا على هجوم مسجد الروضة في سيناء

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي