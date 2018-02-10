واشنطن تعلن دعمها لإسرائيل بعد إسقاط الجيش السوري مقاتلة إسرائيلية

أكدت الخارجية الأمريكية السبت أن واشنطن "قلقة من تصاعد العنف على حدود إسرائيل وتدعم بشدة حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها". ويأتي الإعلان الأمريكي بعد يوم حافل من الأحداث شهد إسقاط مقاتلة إسرائيلة بصاروخ سوري، وشن الدولة العبرية غارات في سوريا وإسقاطها طائرة مسيرة قالت إنها إيرانية.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت دعمها لإسرائيل بعد الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي في سوريا مستهدفا مواقع عسكرية قال إنها سورية وإيرانية.

وشنت إسرائيل في وقت سابق سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف سورية وإيرانية ردا على اختراق طائرة دون طيار إيرانية أطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الحادث.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "الادعاءات عن تحليق طائرة إيرانية مسيرة سخيفة جدا"، مضيفا "أن القادة الإسرائيليين يلجؤون إلى أكاذيب بحق دول أخرى للتغطية على جرائمهم في المنطقة".

وأعقب الغارات الإسرائيلية إسقاط مقاتلة إسرائيلية "إف-16" بصاروخ سوري مضاد للطائرات، تحطمت في الأراضي الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناورت في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود إسرائيل وتدعم بشدة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وأضافت أن "التصعيد المحسوب للتهديد الإيراني، إضافة إلى طموحها لبسط سلطتها وهيمنتها، يعرضان جميع شعوب المنطقة للخطر وفي اليمن ولبنان".

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا "إيرانية" منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، علما بأن إسرائيل شنت في الأعوام الأخيرة غارات جوية متكررة على مواقع للنظام السوري وحليفه حزب الله اللبناني.

نتانياهو يحذر من "مخاطر ترسيخ الجيش الإيراني في سوريا"

نتانياهو يتوعد إيران!

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إن بلاده لن تسمح لإيران بـ"ترسيخ" وجودها العسكري في سوريا، بعدما شنت إسرائيل غارات جوية قالت إنها طاولت أهدافا ايرانية في سوريا.

وأضاف نتانياهو أن "إسرائيل تريد السلام لكننا سنستمر في الدفاع عن أنفسنا بعزم ضد أي اعتداء علينا، وضد أي محاولة من قبل إيران لترسيخ وجودها عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر".

ولا ينفك نتانياهو يحذر مما يعتبره توسعا للوجود الإيراني وخصوصا في سوريا المحاذية للدولة العبرية.

كما صرح نتانياهو أن "إسرائيل تحمل إيران ومضيفيها السوريين مسؤولية عدوان اليوم"، مؤكدا "أننا سنواصل القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن سيادتنا وأمننا".

وأوضح أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعم الرئيسي للنظام السوري، ومع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في شأن التطورات الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/02/2018