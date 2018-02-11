الإمارات تحطم رقما قياسيا جديدا بافتتاح أطول فندق بالعالم في دبي

حطمت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا جديدا بافتتاحها الأحد أطول فندق في العالم يقع في دبي بارتفاع 356 مترا، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الفندق المطلي باللون الذهبي يتألف من 75 طابقا.

يفتتح في دبي، الساعية دوما لتحطيم الأرقام القياسية، أطول فندق في العالم بارتفاع356 مترا، حسبما أعلن اليوم الأحد المكتب الإعلامي للإمارة الغنية التي زارها نحو16 مليون سائح في 2017.

ويقع فندق "جيفورا" على شارع الشيخ زايد الحيوي حيث يتواجد أيضا فندق "جي دبليو ماريوت" والذي كان يحتفظ بالرقم القياسي كأعلى فندق في العالم بطول355 مترا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة على موقع تويتر "دبي تفتتح فندق جيفورا، أطول فندق في العالم". وأكد مسؤول إعلامي أن الافتتاح الرسمي للفندق سيتم الأحد.

الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر #دبي تفتتح فندق جيفورا، أطول فندق في العالم. pic.twitter.com/oigMTMxLGG Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 11 février 2018

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفندق المطلي باللون الذهبي يتألف من 75 طابقا.

وتحتضن دبي مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبعة نجوم".

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي 15,8 مليون شخص، وفقا لأرقام نشرها الأسبوع الماضي المكتب الإعلامي في الإمارة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 11/02/2018