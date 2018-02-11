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الشرق الأوسط

محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها تحيي الذكرى السابعة للثورة اليمنية

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو سهام فرج

آخر تحديث : 12/02/2018

أحيا الأحد آلاف اليمنيين في محافظات تعز ومأرب والجوف الخاضعة لسيطرة السلطات الحكومية المعترف بها دوليا، الذكرى السابعة للثورة اليمنية التي انطلقت شرارتها في 11 شباط/فبراير 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأفضت إلى نزاع مسلح لا يزال مستمرا إلى اليوم.

نشرت في : 11/02/2018

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