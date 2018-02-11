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الرياض: فندق "ريتز كارلتون" أو الـ"سجن الذهبي" يفتح أبوابه من جديد
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متظاهرون في إيطاليا: "أيها الأجانب، لا تدعونا بمفردنا مع الفاشيين"
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المغرب: البطالة في صفوف الشباب "قنبلة موقوتة" وسبب رئيسي للقلق الاجتماعي
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السجن المؤبد بحق 17 متهما في قضية مقتل صحافية مصرية بالرصاص
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مختفون قسريا في الصين
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تركيا تعلن مقتل 11 جنديا في أكبر حصيلة يتكبدها الجيش منذ بدء عمليته بشمال سوريا
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هل يدعم النظام السوري الأكراد لمنع تقدم الجيش التركي نحو عفرين؟
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روحاني يدعو لاحترام كل "الأعراق والأديان الإيرانية" في ذكرى الثورة الإسلامية
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الإمارات تحطم رقما قياسيا جديدا بافتتاح أطول فندق بالعالم في دبي
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محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها تحيي الذكرى السابعة للثورة اليمنية
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تركيا: حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يختار قائدا جديدا خلفا لزعيمه المعتقل
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ترامب: "لست متأكدا بالضرورة أن إسرائيل تسعى لصنع السلام"
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