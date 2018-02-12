مسؤول عراقي: البغدادي على قيد الحياة ويتلقى العلاج في شمال شرق سوريا

ذكر مسؤول عراقي رفيع المستوى لصحيفة الصباح العراقية، أن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه يعيش أيامه الأخيرة خاصة أنه يعاني من إصابات خطيرة ومن داء السكري. وأضاف المصدر أن زعيم التنظيم المتطرف يتلقى العلاج في مستشفى للتنظيم في المنطقة الصحراوية شمال شرق سوريا.

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية أن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في مستشفى للتنظيم في المنطقة الصحراوية الواقعة بشمال شرق سوريا.

وكان الجيش الروسي أعلن في منتصف حزيران/يونيو 2017 أنه يحاول إثبات ما إذا كان البغدادي قتل في غارة جوية روسية في سوريا في أيار/مايو.

وقال رئيس خلية الصقور الاستخبارية مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية، إن البغدادي يعاني من "كسور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه منعته من المشي بمفرده ... وأدخل مؤخرا إلى مشفى لداعش في منطقة الجزيرة السورية".

وأكد البصري "تدهور الوضع الصحي والنفسي" للبغدادي، بناء على "معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي والتي لا يرقى إليها الشك".

وأوضح المسؤول أن البغدادي "بات يعيش أيامه الأخيرة ... فضلا عن إصابته بداء السكري".

ومنطقة الجزيرة السورية محاذية للحدود العراقية حيث لا تزال تتواجد فلول تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت السلطات العراقية نشرت الأسبوع الماضي قائمة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا"، وعلى رأسها إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي، المعروف بالبغدادي.

وبقي البغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، متواريا عن الأنظار، وترددت شائعات تفيد بأنه تنقل مرارا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمه بين جانبي الحدود العراقية والسورية.

لكن في الأول من أيلول/سبتمبر، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" على قيد الحياة على الأرجح، وأنه مختبئ في مكان ما في وادي الفرات في الشرق السوري.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/02/2018