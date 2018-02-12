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الشرق الأوسط

بوتين يتحادث مع ترامب هاتفيا بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/02/2018

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه تشاور هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويزور عباس روسيا بعد حوالي أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها بنيامين نتانياهو إلى موسكو.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل اجتماع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال "تحدثت للتو إلى الرئيس الأمريكي ترامب. تحدثنا بالتأكيد عن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وتأتي زيارة عباس لروسيا بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ويسعى الرئيس الفلسطيني إلى رصد موقف موسكو من القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف بوتين مخاطبا عباس "من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن نعرف رأيك الشخصي لوضع الأمور في نصابها وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة".

ورد عباس "بالنظر إلى المناخ الذي نشأ مما قامت به الولايات المتحدة نرفض أي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط".

وأضاف بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته "في حال عقد اجتماع دولي، نطلب ألا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد بل ان تكون فقط واحدا من الوسطاء".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/02/2018

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