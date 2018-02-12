مصر: الجيش يواصل العملية العسكرية في سيناء ومقتل 28 جهاديا بالمعارك

ارتفعت الاثنين حصيلة قتلى الجهاديين في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى 28 شخصا، إثر العملية العسكرية "سيناء 2018" التي أطلقها الجيش المصري هناك. وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن العملية أدت إلى توقيف 126 جهاديا آخرين، كما تم "ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية".

أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 28 جهاديا وتوقيف 126 آخرين في شمال سيناء ووسطها منذ إطلاق العملية العسكرية "سيناء 2018" للقضاء على "الإرهاب" في شبه الجزيرة المضطربة.

وأطلق الجيش المصري هذه العملية العسكرية قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، حاشدا تشكيلات من القوات الجوية والبحرية داخل وخارج سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتركز التحركات العسكرية المصرية على شمال ووسط سيناء لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

العملية العسكرية المصرية في سيناء لمكافحة إرهاب تنظيم "الدولة الإسلامية"

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن العملية أدت إلى "القضاء على "12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة". وتضاف الحصيلة الجديدة إلى حصيلة سابقة أعلنها الجيش الأحد أشار فيها إلى مقتل 16 جهاديا.

كذلك أعلن المتحدث "القبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 126 جهاديا بعد أن كان الجيش أعلن الأحد توقيف 34 شخصا في العملية.

كذلك أوضح العقيد الرفاعي أنه تم "ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الجدي الوحيد للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 آذار/مارس المقبل، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة المصرية بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة". وجاء ذلك بعد أيام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء أوقع أكثر من 300 قتيل، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/02/2018