الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراقبون - خط مفتوح

توتر بين الصينين والكاميرونيين حول مناجم الذهب في الكاميرون

للمزيد

حدث اليوم

الأمم المتحدة - أطفال : ما الذي أثمره التنديد بالتجنيد؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

رؤية ماكرون لتنظيم "إسلام فرنسا"

للمزيد

أسرار باريس

أسرار باريس | أصول العشق والغزل عبر التاريخ

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كيف يعالج ماكرون موضوع الإسلام في فرنسا؟

للمزيد

مراسلون

مختفون قسريا في الصين

للمزيد

أسبوع في العالم

ألمانيا - الحكومة الجديدة: ولادة عسيرة وتحديات كبيرة

للمزيد

حدث اليوم

أزمة الكوريتين: من المصافحة إلى المصالحة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

أسواق المال العالمية.. أسعار الأصول ووفرة السيولة مبعث للقلق؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: الجيش يواصل العملية العسكرية في سيناء ومقتل 28 جهاديا بالمعارك

© أ ف ب/أرشيف | مدرعات للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/02/2018

ارتفعت الاثنين حصيلة قتلى الجهاديين في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى 28 شخصا، إثر العملية العسكرية "سيناء 2018" التي أطلقها الجيش المصري هناك. وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن العملية أدت إلى توقيف 126 جهاديا آخرين، كما تم "ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية".

أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 28 جهاديا وتوقيف 126 آخرين في شمال سيناء ووسطها منذ إطلاق العملية العسكرية "سيناء 2018" للقضاء على "الإرهاب" في شبه الجزيرة المضطربة.

وأطلق الجيش المصري هذه العملية العسكرية قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، حاشدا تشكيلات من القوات الجوية والبحرية داخل وخارج سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتركز التحركات العسكرية المصرية على شمال ووسط سيناء لكنها تمتد أيضا إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

العملية العسكرية المصرية في سيناء لمكافحة إرهاب تنظيم "الدولة الإسلامية"

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن العملية أدت إلى "القضاء على "12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة". وتضاف الحصيلة الجديدة إلى حصيلة سابقة أعلنها الجيش الأحد أشار فيها إلى مقتل 16 جهاديا.

كذلك أعلن المتحدث "القبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 126 جهاديا بعد أن كان الجيش أعلن الأحد توقيف 34 شخصا في العملية.

كذلك أوضح العقيد الرفاعي أنه تم "ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الجدي الوحيد للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 آذار/مارس المقبل، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة المصرية بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة". وجاء ذلك بعد أيام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء أوقع أكثر من 300 قتيل، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/02/2018

  • مصر

    الجيش المصري يتهم سامي عنان بمخالفات وجرائم بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة

    للمزيد

  • مصر

    مصر-الانتخابات الرئاسية: الرئيس السيسي يقدم كشف حساب للشعب عن فترة رئاسته الأولى

    للمزيد

  • مصر

    مصر: إجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 مارس المقبل

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي