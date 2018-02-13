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الشرق الأوسط

من هي عهد التميمي أيقونة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24 | الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما)

فيديو كاميليا مقرون

آخر تحديث : 13/02/2018

فيديو اعتقال عهد التميمي (17 عاما) الفتاة الفلسطينية صاحبة العيون الزرقاء التي أصبحت أيقونة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، انتشر وشوهد ملايين المرات عبر الإنترنت. وقد أدركت هذه المراهقة الجريئة سريعا أن للصور تأثيرا لا يقل قوة عن الحجارة. ولطالما صورت عهد وهي تقاوم الجنود الإسرائيليين، كما ظهرت برفقة الرئيسين محمود عباس ورجب طيب أردوغان.

نشرت في : 13/02/2018

  • الشرق الأوسط

    القضاء العسكري الإسرائيلي يرجئ مجددا محاكمة الفلسطينية عهد التميمي

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    الصراع الاسرائيلي الفلسطيني: من حول عهد التميمي إلى أيقونة؟

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