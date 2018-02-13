واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية

هل الإصلاح السياسي في العراق أولى من أموال إعادة الإعمار؟

فرنسا: محاكمة رجل متهم بممارسة الجنس مع طفلة لا يتعدى عمرها 11 عاما

من هي عهد التميمي أيقونة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

وزير الخارجية الفرنسي يؤيد محاكمة الجهاديين الفرنسيين في العراق من دون أحكام بالإعدام

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