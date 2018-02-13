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جنوب أفريقيا: المؤتمر الوطني الحاكم يعزل الرئيس جاكوب زوما
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واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
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الإدارة الأمريكية تسعى لزيادة النفقات العسكرية على حساب المهام الدبلوماسية
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هل الإصلاح السياسي في العراق أولى من أموال إعادة الإعمار؟
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الجيش المصري يحقق في مزاعم امتلاك سامي عنان وثائق "تدين القيادة"
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الحكومة العراقية تعول على المانحين وشركات الاستثمار لإعادة إعمار البلاد
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فرنسا: محاكمة رجل متهم بممارسة الجنس مع طفلة لا يتعدى عمرها 11 عاما
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من هي عهد التميمي أيقونة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
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وزير الخارجية الفرنسي يؤيد محاكمة الجهاديين الفرنسيين في العراق من دون أحكام بالإعدام
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القضاء العسكري الإسرائيلي يبدأ محاكمة الفلسطينية عهد التميمي في "جلسة مغلقة"
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بريطانيا ترفض من جديد إلغاء الحكم الصادر بحق مؤسس موقع ويكيليكس
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فضيحة جنسية جديدة تطال منظمة أوكسفام البريطانية في جنوب السودان
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