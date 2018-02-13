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الشرق الأوسط

ماكرون يعلن أن بلاده "ستضرب" إذا ثبت استخدام أسلحة كيمائية ضد المدنيين في سوريا

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فيديو وسيم الأحمر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/02/2018

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أن بلاده ستضرب سوريا إذا امتلكت إثباتات حول استخدام نظام الأسد أسلحة كيميائية ضد المدنيين. ودعا إلى عقد اجتماع دولي حول سوريا "في المنطقة" إذا أمكن.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إن فرنسا ستضرب مناطق في سوريا في حال الحصول "على دلائل دامغة عن استخدام أسلحة كيميائية ممنوعة ضد مدنيين" من قبل النظام في سوريا.

وأشار ماكرون أمام جمعية الصحافة الرئاسية "سنضرب المكان الذي خرجت منه (هذه الأسلحة) أو حيث تم التخطيط لها. سنضمن التقيد بالخط الأحمر". موضحا "إلا أننا اليوم لا نملك بشكل تؤكده أجهزتنا، إثباتا بأن أسلحة كيميائية ممنوعة بموجب الاتفاقات، قد استخدمت ضد سكان مدنيين".

وتابع الرئيس الفرنسي "فور توفر الدليل سأقوم بما أعلنته" مؤكدا على أن "الأولوية تبقى لمكافحة الإرهابيين والجهاديين".

ودعا ماكرون إلى عقد اجتماع دولي حول سوريا "في المنطقة" إذا أمكن.

وأضاف "لقد تقدمت باقتراحات عدة (...) وأنا لا أهجس بأن يكون الاجتماع في باريس".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/02/2018

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