مصر: الجيش يحقق في مزاعم امتلاك المرشح الرئاسي السابق سامي عنان وثائق "تدين القيادة"

قال الجيش المصري الاثنين إن جهات التحقيق سوف تتخذ إجراءات بحق رئيس الأركان السابق سامي عنان المرشح الذي استبعد من الانتخابات الرئاسية المصرية، وأحد المقربين منه، على إثر تصريح للأخير قال إن بحوزة عنان وثائق "تدين الدولة وقياداتها".

أعلن الجيش المصري مساء الاثنين أن جهات التحقيق ستتخذ إجراءات بحق رئيس الأركان السابق سامي عنان المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، وأحد المقربين منه إثر تصريحات للأخير حول ما قال إنها وثائق "تدين الدولة وقياداتها".

وقامت سلطات الأمن المصرية الثلاثاء بتوقيف هشام جنينة القيادي البارز في حملة سامي عنان، بحسب ما قاله محاميه، إثر تصريحات للأخير حول وثائق "تدين الدولة وقياداتها".

وقال المحامي علي طه "قامت مباحث التجمع الأول (شرق القاهرة) بالقبض عليه (هشام جنينة) من منزله ومن المفترض أن يتوجهوا به إلى النيابة العسكرية". وتابع "حتى الآن ليس هناك أي معلومة جديدة".

وكان جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربيع 2016 بعد أن كان عينه الأسبق محمد مرسي في خريف 2012، أجرى مقابلة مع صحيفة "هافبوست "الأمريكية نشرت الاثنين.

وقال جنينة إن "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها" من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين".

لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.

وكتب على صفحته في فيس بوك "أعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان، هى أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وتابع "سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحافية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية".

وكان المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي قال على صفحته الرسمية في فيس بوك إن تصريحات "المدعو هشام جنينة (...) وما تشكله من جرائم، تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري على فيس بوك

وتابع أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق "المستدعى" بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في آذار/مارس المقبل.

ويواجه السيسي، والذي يبدو فوزه مؤكدا، في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى، الذي أعلن ترشحه قبيل إغلاق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه تأييده للرئيس المصري الحالي.

وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الأسابيع الماضية انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي بخلاف عنان، مثل آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق والمحامي خالد علي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/02/2018