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الشرق الأوسط

ريبورتاج: مخاوف من ذهاب الأموال المخصصة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق إلى جيوب الفاسدين

© صورة مأخوذة من شاشة فرانس24

فيديو إبراهيم صالح

آخر تحديث : 15/02/2018

لا تبدو الأوساط السياسية العراقية متفقة على جدوى مؤتمر الكويت فالكثير من الأحزاب السياسية متخوفة من أن لا تؤدي الأموال الهائلة المخصصة للإعمار إلى نتائج عملية بسبب الفساد وغيره، والأمر نفسه ينطبق على المواطن العراقي الذي لا يبدو متفاعلا بالأساس مع هذا المؤتمر. التفاصيل مع مراسل فرانس24 من بغداد إبراهيم صالح.

نشرت في : 15/02/2018

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