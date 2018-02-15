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الولايات المتحدة: 17 قتيلا في عملية إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا
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زيمبابوي: وفاة تسفانجيراي الزعيم التاريخي للمعارضة بعد صراع مع المرض
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البرلمان المغربي يقر قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة
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دوري أبطال أوروبا: رونالدو "العجيب" يقود ريال مدريد إلى فوز كبير على باريس سان جرمان
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عملية جوية وبرية للقوات الفرنسية ضد جماعة "أنصار الدين" الجهادية شمال مالي
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كيف رسخ المؤتمر الوطني الجنوب أفريقي نفسه في الحياة السياسية للبلاد؟
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تيلرسون: الترسانة العسكرية لحزب الله تهدد أمن لبنان والمنطقة
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فيديو: من هو سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا الجديد؟
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التشادي محمد صالح هارون يستقيل من منصب وزارة الثقافة.. أزمة أخلاقية لدى مخرج حر؟
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وزير الشؤون الخارجية العماني يقوم بزيارة نادرة للمواقع المقدسة بالقدس الشرقية
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ريبورتاج: مخاوف من ذهاب الأموال المخصصة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق إلى جيوب الفاسدين
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مصر: اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامي السابق للانتخابات الرئاسية 2012
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