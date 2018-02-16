مجلس الأمن يوافق على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا خاصا جديدا لليمن

قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس بتوصية الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا جديدا لليمن. وغريفيث يدير "المعهد الأوروبي للسلام" ومقره بروكسل، وله خبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية، بحسب غوتيريس.

وافق مجلس الأمن الدولي الخميس على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا جديدا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أبلغ المجلس الثلاثاء في رسالة قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي الخميس في الساعة 17,00) (22,00) ت غ) للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عين في نيسان/أبريل 2015 إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع بين الحوثيين والسلطات المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية. وقد أبلغ الأمم المتحدة أنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في شباط/فبراير 2018.

وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال في نيسان/أبريل2015 بعد فشل جهود دامت أربع سنوات للتوصل إلى عملية سياسية انتقالية.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن قال غوتيريس إن غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية".

وسيؤدي غريفيث مهمته الجديدة في بلد يعاني "أسوأ ازمة إنسانية في العالم"، بحسب المنظمة الدولية.

هايلي تدعو للتحرك ضد طهران

في موضوع متصل، اعتبرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس أن "الوقت حان لكي يتصرف مجلس الأمن" ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليمن.

وقال التقرير الذي عرض على مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير إن الخبراء "تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيرزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني، أدخلت اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في 2015".

وقالت هايلي في بيان "هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر، إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

هذا، وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوشا) فإن 22,2 مليون يمني 76) بالمئة من السكان) بحاجة لمساعدة، فيما يواجه8,4 مليون شخص خطر المجاعة.

وتوفي أكثر من2200 شخص أيضا بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب اليمن منذ نيسان/أبريل 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/02/2018