تركيا: السجن المؤبد لستة صحافيين بتهمة العلاقة بالانقلاب الفاشل

حكمت محكمة تركية الجمعة على ثلاثة صحافيين معروفين، هم الشقيقان أحمد ومحمد ألتان ونازلي إليجاك، مع ثلاثة آخرين من زملائهم بالسجن المؤبد بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن محكمة تركية أصدرت الجمعة حكما بالسجن المؤبد على ستة صحافيين متهمين بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

ووجهت المحكمة إلى الشقيقين الصحافيين محمد وأحمد ألتان اتهاما ببث رسائل مشفرة في برنامج حواري تلفزيوني قبل يوم من محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو/تموز عام 2016، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد، إلى جانب الصحافية نازلي إليجاك، وثلاثتهم ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، كذلك تلقى ثلاثة صحافيين آخرين الحكم ذاته في إطار هذه القضية التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.

ووجهت إلى المتهمين الستة خصوصا تهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب التي هزت تركيا في ليل 15-16 تموز/يوليو 2016، بحسب الأناضول.

ولطالما طالبت إليجاك والأخوان ألتان بتبرئتهم في هذه القضية رافضين التهم "العبثية" الموجهة إليهم بتوجيه "رسائل مبطنة" في برنامج تلفزيوني كان يبث مباشرة على الهواء عشية الانقلاب الفاشل.

ورفضت محكمة تركية الشهر الماضي الإفراج عن محمد ألتان رغم قرار أصدرته المحكمة الدستورية يعتبر سجنه "انتهاكا" لحقوقه.

ومحمد ألتان (65 عاما) له العديد من المؤلفات السياسية، واعتقل في أيلول/سبتمبر 2016 مع شقيقه أحمد (67 عاما) الصحافي والروائي الذي أسس بصورة خاصة صحيفة "طرف" المعارضة.

أما نازلي إليجاك (73 عاما) فهي صحافية وكاتبة عملت حتى 2013 في صحيفة "صباح" الكبرى الموالية للحكومة وهي معتقلة منذ نهاية تموز/يوليو 2016.

والمعتقلون الثلاثة الآخرون الذين حكم عليهم الجمعة، هم المدير السابق لقسم التسويق في صحيفة "زمان" يعقوب سيمسيك، والمدرب في كلية الشرطة سوكرو توغرول أوزسينغول والرسام في صحيفة "زمان" فيفزي يازيكي.

ونسبت أنقرة محاولة الانقلاب إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي أي تورط فيها. وشنت حملة تطهير غير مسبوقة في هذا الإطار طالت معارضين سياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووسائل إعلامية. وأقيل أكثر من 140 ألف شخص أو أوقفوا عن أداء عملهم وأوقف واعتقل أكثر من 50 ألف شخص.

وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 16/02/2018