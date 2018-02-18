الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

محاور

محاور مع مؤلف "التاريخ السري للجهاد": أي دول تعاملت مع القاعدة؟

للمزيد

أسبوع في العالم

سوريا-إيران-إسرائيل: الضربة سورية والتداعيات دولية

للمزيد

حوار

الوزير الفلسطيني عدنان الحسيني: "لا يمكن الثقة بموقف واشنطن بعد اليوم"

للمزيد

ريبورتاج

سكان مناطق الانفصاليين يعانون في ظل استمرار التوتر في أوكرانيا

للمزيد

حدث اليوم

تونس - كوميديا : كيف يجسد الفنان حياة الإنسان؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

البطالة في فرنسا تحت عتبة 9%.. هل هذا التحسن نتيجة الإصلاحات أم تسارع النمو؟ ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

بغداد تحصل على 30 مليار دولار.. ما هي الأولويات لإعادة بناء الاقتصاد؟

للمزيد

حوار

يوسف الصديق: "ماكرون مُحق في استبعاد الهيئات الممثلة للإسلام في فرنسا"

للمزيد

ضيف اليوم

جنوب أفريقيا.. زوما يقرر التنحي من الرئاسة والبرلمان يجتمع لانتخاب رامافوزا رئيسا جديدا للبلاد

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

السعودية تسمح للمرأة بممارسة نشاط تجاري دون الحاجة لموافقة ولي الأمر

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/02/2018

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الأحد، السماح للمرأة السعودية ببدء عمل تجاري خاص بها، دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر. من جهة أخرى أعلن مكتب النائب العام في وقت سابق عن تعيين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وتأتي تلك الإجراءات في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق بعض القيود المفروضة على النساء، سعيا لتحسين صورة المملكة في الخارج وجذب مزيد من الاستثمارات.

في إشارة إلى استمرار سياسة تخفيف القيود المفروضة على المرأة السعودية، قررت الرياض السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من ولي الأمر، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.

وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر".

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى "ما يِحتاج" أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

النائب العام سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى

وكان مكتب النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى. كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولي أمرها"، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقة "ولي الأمر" للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر إلى الخارج والدراسة.

لكن السعودية خففت في الأشهر الأخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء وتعتبر من بين الأقسى في العالم، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو المقبل.

وتحاول الحكومة، ضمن خطة "رؤية 2030"، إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/02/2018

  • تركيا

    فيديو: سعوديات يحضرن لأول مرة حفلا موسيقيا في العاصمة الرياض

    للمزيد

  • السعودية

    منظمتان حقوقيتان: المرأة السعودية لا تزال تواجه "تضييقا شديدا" رغم الإصلاحات

    للمزيد

  • السعودية

    السعوديات يمكنهن دخول ملاعب كرة القدم لأول مرة اعتبارا من الجمعة

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي