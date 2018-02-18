إسرائيل: توقيفات جديدة في إطار قضايا فساد تطال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

في إطار التحقيقات في قضايا الفساد التي تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أوقفت الشرطة الأحد شخصيات بارزة في شركة "بيزيك" للاتصالات، يشتبه بأنها حصلت على تراخيص، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتانياهو على موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي المرتبط بالشركة.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مسؤولين كبار بشركة "بيزيك" الكبيرة للاتصالات الأحد، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنه تحقيق جديد بشبهة فساد مرابطة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ومن بين المشتبه بهم "شخصيات بارزة" في شركة "بيزيك" أوقفوا في إطار تحقيق مشترك مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن الشرطة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، يشتبه بتورط هذه الشخصيات في قضية حصلت فيها "بيزيك" على تراخيص، بينما حصل نتانياهو في المقابل على تغطية إعلامية إيجابية على موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي المرتبط بالشركة.

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فساد واحتيال

وتأتي التوقيفات بعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضي، أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتانياهو. والقرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهرا.

وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.

والقضية الأولى ضده هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.

كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو إبرامها مع صاحب "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/02/2018