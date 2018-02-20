السعودية ترفض اقتراح قطر بإبرام اتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية السعودي الاثنين ردا على المقترح القطري أن السعودية غير مهتمة بإنشاء تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي وذلك لأنه هناك هيكل قائم، بإشارة إلى مجلس التعاون الخليجي. وكان أمير قطر قد قال الجمعة إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

أعلنت السعودية الاثنين عبر وزير خارجيتها عادل الجبير أنها غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال يوم الجمعة إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

ودعا الشيخ تميم المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجبير في فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما.

المحلل السعودي أحمد بن حسن الشهري

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات تتعلق بالسفر والتجارة على قطر منذ سبعة أشهر بسبب اتهامات للدوحة بأنها تدعم الإرهاب وإيران غريمتهم في المنطقة. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وأخفقت جهود من جانب الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف في تحقيق أي نتائج.

وقال الجبير "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب... إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/02/2018