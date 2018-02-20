أنقرة تحذر النظام السوري من نشر قوات عسكرية في عفرين لدعم الفصائل الكردية

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو الاثنين في مؤتمر مشترك له في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده لا تمانع من دخول القوات السورية عفرين لطرد الفصائل الكردية هناك، محذرا دمشق من مغبة دعم الأكراد.

حذر وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو أمس الاثنين من أي دعم قد تقدمه القوات الحكومية السورية للفصائل الكردية في شمال سوريا، مؤكدا أن ذلك لن يمنع تركيا من مواصلة عملياتها في عفرين.

وصدر تحذير تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في عمان ردا على سؤال حول تقارير لوكالة الأنباء السورية (سانا( تتحدث عن قرب دخول قوات موالية للنظام السوري إلى عفرين لمواجهة العمليات التركية ضد الأكراد.

وقال "إذا كانت قوات النظام تدخل عفرين لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، فلا مشكلة بذلك.. لكن إن كانت ستدخل لحماية وحدات حماية الشعب الكردية، فلن يستطيع أحد إيقافنا أو إيقاف الجنود الأتراك".

وأضاف الوزير التركي خلال المؤتمر المشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن "هذا ينطبق على عفرين ومنبج وشرق نهر الفرات".

الحساب الرسمي لوزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو على تويتر نحن في عمان الآن لتناول العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها القدس. pic.twitter.com/ERvr89RkFt Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 février 2018

وبعد ساعات على إعلان إرسال قوات موالية للحكومة السورية إلى عفرين، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي تدعم بلاده دمشق وتسيطر على المجال الجوي في شمال سوريا.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين ناقشا "التطورات الأخيرة في سوريا، خصوصا في عفرين وإدلب". ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله لبوتين إن أي مساعدة ستقدمها دمشق لوحدات حماية الشعب الكردي في عفرين "سيكون لها عواقب".

وأضافت مصادر الرئاسة أن الاتصال بين الرجلين "بحث مسألة إنشاء موقع مراقبة جديد في منطقة خفض التوتر في إدلب".

وتشن أنقرة مع فصائل سورية موالية منذ العشرين من الشهر الماضي هجوما على منطقة عفرين التي تحدها تركيا شمالا، تقول إنه يستهدف المقاتلين الأكراد. وتتهم وحدات حماية الشعب الكردية بأنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وشهدت العملية التي تطلق عليها أنقرة اسم "غصن الزيتون" إرسال قوات برية وشن ضربات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة عفرين.

وذكر الإعلام الرسمي السوري الاثنين أن قوات شعبية موالية ستدخل مدينة عفرين "خلال ساعات" للتصدي لأي هجوم تشنه تركيا على المدينة. ونددت دمشق مرارا بـ"الاعتداء" التركي في عفرين ولكنها لم تعلن أنها ستتدخل قبل الاثنين.

وانسحبت القوات الحكومية السورية من المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال البلاد في 2012، ما مهد الطريق أمام الأكراد للتوسع. ثم أعلن الأكراد تأسيس نظام الحكم الذاتي في المناطق التي سيطروا عليها. وقال مسؤولون منهم إن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل عودة محتملة للقوات الحكومية إلى المنطقة.

وقال القائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو الاثنين إن "لا مشكلة" لدى قواته بدخول الجيش السوري إلى منطقة عفرين من أجل الدفاع عنها وعن حدودها في وجه الاحتلال التركي".

وإدلب هي المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق، وتحضع لهيئة "تحرير الشام" والفصائل المعارضة.

وتوصلت تركيا التي تدعم الفصائل المعارضة، وإيران وروسيا حليفتا النظام، خلال محادثات أستانة العام الماضي، إلى اتفاق على مناطق خفض "توتر" للمساهمة في تخفيف حدة العنف في سوريا.

وتمت إقامة ستة مواقع مراقبة تركية في إدلب بموجب الاتفاق.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/02/2018