مباشر: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطابا أمام مجلس الأمن

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البيت الأبيض: الرئيس ترامب يؤيد تشديد الرقابة على بيع الأسلحة
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الغاز الإسرائيلي وتغيير العلاقات الاستراتيجية في المنطقة؟
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تصميم لعبة تشرح تقنيات صناعة ونشر "الأخبار الكاذبة"
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العثور على حطام الطائرة الإيرانية المفقودة في جبال زاغروس جنوب غرب البلاد
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سوريا: عشرات القتلى في قصف الغوطة الشرقية والأمم المتحدة تدعو لوقف استهداف المدنيين
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الرئيس التركي يعلن أن الجيش سيحاصر مدينة عفرين السورية خلال أيام
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مصر: إدراج المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين ضمن قائمة الإرهاب
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السعودية ترفض اقتراح قطر بإبرام اتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي
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فرنسا: رفات سيمون فاي سينقل إلى مقبرة العظماء في الأول من يوليو
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فلسطين-إسرائيل: من سيتلقف مبادرة عباس؟
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أولمبياد 2018: الفرنسي فوركاد يصبح الأكثر تتويجا بإحراز ذهبيته الثالثة
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قوات موالية للنظام السوري تدخل منطقة عفرين وتركيا تستهدفها بالمدفعية
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