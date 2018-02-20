مباشر: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطابا أمام مجلس الأمن

الغاز الإسرائيلي وتغيير العلاقات الاستراتيجية في المنطقة؟

العثور على حطام الطائرة الإيرانية المفقودة في جبال زاغروس جنوب غرب البلاد

سوريا: عشرات القتلى في قصف الغوطة الشرقية والأمم المتحدة تدعو لوقف استهداف المدنيين

فرنسا: رفات سيمون فاي سينقل إلى مقبرة العظماء في الأول من يوليو

للمزيد