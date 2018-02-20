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الشرق الأوسط

مباشر: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطابا أمام مجلس الأمن

© صورة ملتقطة من الفيديو | الرئيس الفلسطيني محمود عباس

آخر تحديث : 20/02/2018

تابعوا مباشرة كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، وهو الخطاب الأول له منذ العام 2009.

نشرت في : 20/02/2018

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