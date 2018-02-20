الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

فلسطين-إسرائيل: من سيتلقف مبادرة عباس؟

للمزيد

النقاش

الحرب في سوريا-عفرين : من الإنذار إلى إطلاق النار

للمزيد

حدث اليوم

قضية تعليم البنات : مبادرات لإبعاد البنات من المتاهات

للمزيد

حوار

الوزير المالديفي أحمد زياد: إقرار حالة الطوارئ جاء في إطار قانوني

للمزيد

ضيف اليوم

محمود عباس في مجلس الأمن.. دفع جديد لمفاوضات السلام وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني؟

للمزيد

وجها لوجه

الذكرى السابعة للثورة الليبية.. انقسامات سياسية وصراعات على السلطة

للمزيد

النقاش

موريتانيا-تقرير "هيومن رايتس ووتش".. مرآة لواقع مرير أم تحامل على السلطات؟

للمزيد

ريبورتاج

استمرار معاناة العراقيين من تضرر البنى التحتية بسبب المعارك مع الجهاديين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الغاز الإسرائيلي وتغيير العلاقات الاستراتيجية في المنطقة؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قوات موالية للنظام السوري تدخل منطقة عفرين وتركيا تستهدفها بالمدفعية

© صورة مأخوذة من شاشة فرانس 24 لفيديو بثته قناة الميادين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/02/2018

أعلن التلفزيون السوري الثلاثاء عن دخول قوات موالية للنظام السوري منطقة عفرين حيث تنفذ تركيا عملية عسكرية ضد الأكراد، بعد توصل لاتفاق مع وحدات "حماية الشعب الكردية". وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوات النظام التركي استهدفت بالمدفعية أماكن وجود القوات الشعبية بالتزامن مع وصولها إلى المنطقة.

دخلت قوات موالية للنظام السوري منطقة عفرين الثلاثاء، حسبما أعلن التلفزيون السوري، في وقت تكثف تركيا عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة الواقعة في شمال سوريا.

وأعلنت وحدات "حماية الشعب الكردية" من جهتها في بيان أن هذه القوات دخلت بناء على طلب الأكراد وأنها ستنتشر في المنطقة الحدودية مع تركيا.

وبث التلفزيون السوري الرسمي بشكل مباشر من مدينة عفرين صور دخول "القوات الشعبية" الموالية للنظام إلى المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وأورد في شريط إخباري "وصول قوات شعبية إلى منطقة عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المدينة وسكانها منذ 20 الشهر الماضي".

موسكو تدعو أنقرة إلى البدء في حوار مباشر مع النظام السوري لإيجاد تسوية في عفرين

وأظهرت الصور عددا من المقاتلين وهم يدخلون المدينة بعتادهم العسكري وأسلحتهم.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أشار إلى دخول "مقاتلين بالمئات" إلى المنطقة بعد ظهر الثلاثاء.

القوات التركية ترد

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن القوات التركية استهدفت بالمدفعية أماكن تواجد "القوات الشعبية" بالتزامن مع وصولها إلى منطقة عفرين في شمال سوريا.

وأوردت الوكالة أن "قوات النظام التركي استهدفت بالمدفعية أماكن وجود القوات الشعبية لدى وصولها إلى منطقة عفرين"، لافتة إلى أنها "ستنخرط فى مقاومة العدوان التركي" في إطار "دعم الأهالي والدفاع عن وحدة أراضي سوريا".

مراسل فرانس24 حسين أسد من إسطنبول

وكان قد حذر وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو الاثنين من أي دعم قد تقدمه القوات الحكومية السورية للفصائل الكردية في شمال سوريا، مؤكدا أن ذلك لن يمنع تركيا من مواصلة عملياتها في عفرين.

وتشن أنقرة مع فصائل سورية موالية منذ العشرين من الشهر الماضي هجوما على منطقة عفرين التي تحدها تركيا شمالا، تقول أنه يستهدف المقاتلين الأكراد.

وتتهم أنقرة وحدات "حماية الشعب" بأنها الذراع السوري لحزب "العمال الكردستاني" الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وشهدت العملية التي تطلق عليها أنقرة اسم "غصن الزيتون" إرسال قوات برية وضربات جوية وقصفا مدفعيا على منطقة عفرين.

ونددت دمشق مرارا بـ"الاعتداء" التركي في عفرين.

وانسحبت القوات الحكومية السورية من المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال البلاد عام 2012، ما مهد الطريق أمام الاكراد للتوسع. ثم أعلن الأكراد تأسيس نظام الحكم الذاتي في المناطق التي سيطروا عليها.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/02/2018

  • الشرق الأوسط

    معارك عنيفة في عفرين السورية ومقاتلات تركية تقصف مواقع للأكراد في العراق

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    الإدارة الكردية في عفرين تدعو دمشق للتدخل وصد "العدوان" التركي

    للمزيد

  • قراءة في الصحافة العالمية

    سوريا.. هل الطموح التركي أبعد من عفرين؟

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي