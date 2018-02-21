البحرين: السجن خمس سنوات للناشط نبيل رجب بعد إدانته بانتقاد السلطات على تويتر

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الأربعاء، بسجن الناشط نبيل رجب خمسة أعوام بعد إدانته "بإذاعة أخبار كاذبة أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية وإهانة دولة أجنبية". وتعود أحداث القضية إلى العام 2015 حين نشر رجب على حسابه على تويتر تغريدات اتهم فيها السلطات البحرينية بتعذيب السجناء وإذلالهم، كما انتقد التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية في اليمن.

أصدرت محكمة بحرينية الأربعاء حكما بسجن الناشط البارز نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة الخليجية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني وناشطون حقوقيون.

وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة الكبرى الجنائية أدانت رجب بـ"إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، في إشارة إلى السعودية التي تقود في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة الحوثيين منذ آذار/مارس 2015.

وبحسب بيان الإدعاء، قام رجب بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص على تويتر "تضمنت إدعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم".

كما نشر رجب، وفقا للتهم التي وجهت إليه، تغريدات تضمنت "بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة" في اليمن.

وكان رجب قد أدين في تموز/يوليو الماضي في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أيدتاه.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/02/2018