الحوثيون مستعدون للتعامل مع الأمم المتحدة ووقف الهجمات على السعودية

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء صالح الصماد استعداد جماعته التعاطي مع مقترحات الأمم المتحدة للسلام في اليمن ووقف الهجمات البالستية نحو الأراضي السعودية مقابل وقف الضربات الجوية على اليمن.

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء صالح الصماد إن أحداث نهاية العام الماضي التي أدت إلى مقتل علي عبد الله صالح شكلت صدمة للمجتمع اليمني معلنا أن من تبقى من المعتقلين في تلك الأحداث سيتم إطلاق سراحه.

وكانت المواجهات بين الحوثيين وحلفائهم السابقين في حزب المؤتمر الوطني العام قد أدت إلى مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شهر كانون الأول للعام الماضي، وذلك عقب تفجير منزله بصنعاء.

فرانس24

نشرت في : 22/02/2018